Суд оштрафував на 13 тис. грн столичну чиновницю, яка вимагала від підприємця $10 тис.



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Потерпілий та обвинувачена підписали угоду про примирення

Оболонський райсуд Києва оштрафував на 12,75 тис. грн. головного спеціаліста відділу контролю за благоустроєм Оболонської районної держадміністрації, яка вимагала від підприємця $10 тис. за допомогу у встановленні павільйону. Про це йдеться у вироку суду від 1 жовтня.

У 2015 році до чиновниці звернувся підприємець, який хотів встановити в Оболонському районі малу архітектурну форму – павільйон.

Чиновниця пообіцяла, що питання встановлення павільйону (МАФу) можна вирішити, проте за це необхідно буде сплатити їй $10 тис. неправомірної вигоди.

Вона запевнила, що за ці гроші вона вплине на невстановлених слідством посадових осіб Оболонської районної в Києві державної адміністрації, які нададуть попередню згоду на виділення земельної ділянки для будівництва, обслуговування та надання послуг, посадових осіб Департаменту земельних ресурсів Київської міської держадміністрації, які підготують документацію для подання на розгляд на сесію Київської міськради, та на невстановленого слідством депутата Київради, який є членом земельної комісії та у подальшому забезпечить прийняття рішення міськрадою про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.

Чиновниця також повідомила, що суму в розмірі $10 тис. їй треба передати в три етапи: спочатку $1500, після встановлення підприємцем павільйону – ще $3000, а після прийняття рішення Київрадою про передачу ділянки в оренду – решту суми.

У лютому 2016 року чиновниця отримала спочатку 27 тис. грн, потім – 13,5 тис. грн, після чого її затримали.

Суд затвердив угоду від 1 жовтня 2019 року про примирення між потерпілим та обвинуваченою, яка визнала себе винною, і призначив їй штраф у розмірі 12,75 тис. грн.

Джерело: Наші гроші