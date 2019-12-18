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    Кличко показав, як ремонтують столичні кінотеатри (фото, відео)

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    <span lang="UK">У кінотеатрі &laquo;Лейпциг&raquo; завершуються ремонтні роботи</span> - Кличко показав, як ремонтують столичні кінотеатри (фото, відео)
    У кінотеатрі «Лейпциг» завершуються ремонтні роботи
    Фото: пресслужба мера Києва

    У столиці сьогодні працюють вісім із 15 комунальних кінотеатрів

    У кількох комунальних кінотеатрах Києва тривають ремонтні роботи. Відео про те, як оновлюють кінотеатри, опублікував на своїй сторінці у Facebook мер столиці Віталій Кличко.

    «Ми продовжуємо оновлювати комунальні кінотеатри. У занедбаних здійснюємо капітальний ремонт. У тих, що в кращому стані, робимо всі необхідні роботи. Але головне – ми зрушили це питання. Аби повернути людей до районних кінотеатрів, аби комунальні кінотеатри могли конкурувати з комерційними. Щоб мами з дітьми, школярі та молодь не їхали в центр міста, аби подивитися довгоочікуваний фільм чи мультик. А могли це зробити поблизу своєї домівки. Роботи ще багато, але нас це не лякає», - зазначив мер. 

    Усього в столиці 15 комунальних кінотеатрів. Вісім з них сьогодні працюють. Найближчим часом після реконструкції буде відновлена робота двох дитячих кінотеатрів на лівому березі – «Старт» і «Промінь». Окрім кіно, на дітей там чекатимуть і різноманітні творчі студії. Окремі ремонтні роботи наразі тривають у кінотеатрах «Лейпциг», «Флоренція», кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Невдовзі розпочнуться ремонтні роботи в кінотеатрах «Кіото» та «Дніпро».

    «Ми оновлюємо інженерні мережі, адже будівлі кінотеатрів були зведені ще за радянських часів і потребують якісного переобладнання. Ремонтуємо фасади, внутрішні приміщення, оновлюємо проектори, звукове обладнання, екрани», - додав Кличко. 

    За словами мера, в дитячому кінотеатрі «Старт» на Березняках здійснюють капремонт фасаду, приміщень, покрівлі, оновлюють інженерні мережі. Замінили кінопроектор. 

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    Кличко показав, як ремонтують столичні кінотеатри (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують столичні кінотеатри (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують столичні кінотеатри (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують столичні кінотеатри (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують столичні кінотеатри (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують столичні кінотеатри (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують столичні кінотеатри (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують столичні кінотеатри (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують столичні кінотеатри (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують столичні кінотеатри (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують столичні кінотеатри (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують столичні кінотеатри (фото, відео)

    У «Лейпцигу» на Борщагівці відремонтували фасад, інженерні мережі, обладнали відеоспостереження, завершують благоустрій території. Замінили й крісла в усіх трьох залах, кінопроектор та звукове обладнання для найбільшого залу на 500 місць. Триває облаштування окремого входу з пандусами для людей з інвалідністю.

    Віталій Кличко Київ кіно ремонт
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