Кличко показав, як ремонтують столичні кінотеатри (фото, відео)



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У кінотеатрі «Лейпциг» завершуються ремонтні роботи Фото: пресслужба мера Києва

У столиці сьогодні працюють вісім із 15 комунальних кінотеатрів

У кількох комунальних кінотеатрах Києва тривають ремонтні роботи. Відео про те, як оновлюють кінотеатри, опублікував на своїй сторінці у Facebook мер столиці Віталій Кличко.

«Ми продовжуємо оновлювати комунальні кінотеатри. У занедбаних здійснюємо капітальний ремонт. У тих, що в кращому стані, робимо всі необхідні роботи. Але головне – ми зрушили це питання. Аби повернути людей до районних кінотеатрів, аби комунальні кінотеатри могли конкурувати з комерційними. Щоб мами з дітьми, школярі та молодь не їхали в центр міста, аби подивитися довгоочікуваний фільм чи мультик. А могли це зробити поблизу своєї домівки. Роботи ще багато, але нас це не лякає», - зазначив мер.

Усього в столиці 15 комунальних кінотеатрів. Вісім з них сьогодні працюють. Найближчим часом після реконструкції буде відновлена робота двох дитячих кінотеатрів на лівому березі – «Старт» і «Промінь». Окрім кіно, на дітей там чекатимуть і різноманітні творчі студії. Окремі ремонтні роботи наразі тривають у кінотеатрах «Лейпциг», «Флоренція», кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Невдовзі розпочнуться ремонтні роботи в кінотеатрах «Кіото» та «Дніпро».

«Ми оновлюємо інженерні мережі, адже будівлі кінотеатрів були зведені ще за радянських часів і потребують якісного переобладнання. Ремонтуємо фасади, внутрішні приміщення, оновлюємо проектори, звукове обладнання, екрани», - додав Кличко.

За словами мера, в дитячому кінотеатрі «Старт» на Березняках здійснюють капремонт фасаду, приміщень, покрівлі, оновлюють інженерні мережі. Замінили кінопроектор.

У «Лейпцигу» на Борщагівці відремонтували фасад, інженерні мережі, обладнали відеоспостереження, завершують благоустрій території. Замінили й крісла в усіх трьох залах, кінопроектор та звукове обладнання для найбільшого залу на 500 місць. Триває облаштування окремого входу з пандусами для людей з інвалідністю.