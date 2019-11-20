Руйнація, пліснява на стелі: кінотеатр «Київ» знаходиться в аварійному стані (відео)



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Міська влада спільно з орендарем визначається з алгоритмом здійснення капітального ремонту кінотеатру «Київ»

Будівля кінотеатру «Київ» наразі перебуває у непридатному до використання за призначенням стані. Такі результати надано Науково-дослідним інститутом інноваційного будівництва Української академії наук на замовлення нинішнього орендаря – ТОВ «Сінема-Центр». З огляду на це, найближчим часом планується провести виїзне засідання Комісії з питань власності у приміщенні самого кінотеатру, де обговорити подальші дії з порятунку будівлі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

«Як показало обстеження кінотеатру «Київ», його приміщення нищівно експлуатувалось роками, сюди не вкладалось жодної копійки, а відвідувачі щодня опинялись у небезпеці. Дах у жахливому стані, пліснява на стелі, пожежні виходи замуровані, а у підвалі руйнуються несучі конструкції. Старий орендар не допускав представників міських служб до огляду всіх приміщень. Це стало можливим тільки після того, як орендар звільнив будівлю кінотеатру. Ми хочемо, щоб кінотеатр якомога швидше знов прийняв відвідувачів та проводив кінофестивалі, тому чекаємо депутатів-членів комісії та засоби масової інформації прийти на обговорення подальших дій щодо приведення кінотеатру до належного стану», – повідомив директор КП «Київкінофільм» Денис Хомич.

Зокрема, за результатами обстеження Науково-дослідного інституту інноваційного будівництва Української академії наук (ПУАННДІ Інбуд), у будівлі відсутні системи димовидалення, мовного оповіщення про пожежу, автоматизації систем протипожежного захисту, блискавкозахист. У неробочому стані перебувають системи внутрішнього протипожежного водопостачання, система автоматичної пожежної сигналізації. Металеві конструкції не забезпечують клас вогнестійкості R60, евакуаційні виходи не відповідають нормам експлуатації людей при пожежі, в об’ємі сходової клітини на вихід зовні влаштовано приміщення.

Раніше у мережі зявилося відео, де знято, в якому стані знаходиться кінотеатр після старих орендарів:

Як відомо, 22 березня офіційно стартував конкурс на оренду приміщень кінотеатру «Київ», який розташований на вул. В.Васильківська, 19-А.

Переможцем конкурсу стало ТОВ «Сінема-Центр» , яке запропонувало 2 119 253 гривень авансової сплати кількох місяців оренди. Підприємством керує Любов Лісовська, яка за сумісництвом очолює ГО «Союз кінотеатрів України». Спілку було створено у 2016 році.

У травні столична влада підписала договір із товариством з обмеженою відповідальністю «Сінема-Центр» про передачу приміщення кінотеатру «Київ» в оренду.

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