Кінотеатр «Тампере», що вже розвалюється, повернуто громаді Києва



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Кінотеатр «Тампере» потребує капітального ремонту

Право власності на кінотеатр зареєстровано за територіальною громадою Києва

Столичною прокуратурою забезпечено реальне виконання рішення суду про повернення громаді міста цілісного майнового комплексу «Кінотеатр «Тампере», розташованого на вул. Героїв Севастополя у Солом’янському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Нагадаємо, наприкінці 2013 року приватне товариство незаконно отримало право власності на цілісний майновий комплекс «Кінотеатр «Тампере» та у подальшому передало його в іпотеку особі-нерезиденту.

Київська місцева прокуратура №9 заявила позов про визнання недійсним свідоцтва про право власності комерційної структури на вказаний об’єкт нерухомості та визнання права власності за територіальною громадою міста Києва.

Після тривалого розгляду та повернення Верховним Судом справи до суду апеляційної інстанції Північним апеляційним господарським судом 2 жовтня 2019 року прийнято рішення про задоволення позову прокуратури.

Наразі вказане рішення виконано, а право власності на даний цілісний майновий комплекс зареєстровано за територіальною громадою міста.

Як повідомляв «Главком», кінотеатр «Тампере» перебуває в жалюгідному стані і потребує капітального ремонту.