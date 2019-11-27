Кличко збирає засідання комісії із власності в кінотеатрі «Київ»



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Мер Києва Віталій Кличко розповів про стан кінотеатру «Київ»

Мер столиці запевнив: кінотеатр є власністю громади міста і в ньому треба провести належний ремонт

Мер Києва Віталій Кличко ініціював проведення виїзного засідання постійної Комісії Київради з питань власності в приміщенні кінотеатру «Київ», аби депутати, активісти та журналісти побачили в якому стані перебуває будівля кінотеатру. Про це повідомила пресслужба мера.

«Попередній орендар, не допускав представників міських служб до огляду всіх приміщень. Це стало можливим тільки після того, як орендар звільнив будівлю кінотеатру. Наша мета - відновити будівлю, аби кінотеатр якнайшвидше знову приймав відвідувачів, щоб тут відбувалися кінопокази і кінофестивалі», - наголосив мер столиці.

За інформацією, яку надав новий орендар після експертизи, будівля кінотеатру наразі перебуває у непридатному для використання стані.

Приміщення кінотеатру експлуатували роками, а грошей в його належне утримання не вкладали. Відвідувачі систематично наражалися на небезпеку. Дах знаходиться у критичному стані, на стелі цокольного поверху - пліснява, пожежні виходи замуровані, у підвалі руйнуються несучі конструкції.

У будівлі також відсутні системи протипожежної безпеки. Металеві конструкції не відповідають вимогам вогнестійкості, евакуаційні виходи не відповідають нормам евакуації людей при пожежі.

За результатами огляду будівлі кінотеатру «Київ» Віталій Кличко зазначив, що заклад необхідно ремонтувати і привести в належний стан, щоб він працював на користь громади.

Мер зазначив, що новий орендар, який виграв на відкритому і прозорому конкурсі право на оренду кінотеатру, платить місту близько 2 млн 700 тисяч гривень за місяць, натомість старий орендар платив 47 тисяч гривень. Столиця вже отримала за новим договором близько 10 мільйонів гривень.

«Хочу ще раз підкреслити: цей кінотеатр ні в якому разі не переходить в приватні руки, він є власністю громади столиці. І профілю заклад не змінить - тут відбуватимуться тільки кінопокази та кіноподії. І наше завдання - зробити так, щоб кінотеатр запрацював», - підкреслив Кличко.

На найближчому засіданні постійної Комісії Київради з питань власності планується розгляд механізму фінансування капітального ремонту у приміщенні кінотеатру. - Чи за гроші міського бюджету, чи за кошти нового орендаря.