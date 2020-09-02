Кличко пояснив, чому в Києві зростає смертність від коронавірусу
За останніх кілька тижнів у Києві різко зросла кількість хворих на коронавірус
У Києві побільшало летальних випадків від Covid-19, оскільки різко зросла кількість хворих, зокрема, тих, хто госпіталізований і перебуває у важкому стані. Про це мер Києва Віталій Кличко сказав під час онлайн-пресконференції.
«У нас за останніх кілька тижнів різко зросла кількість хворих. І все більше госпіталізованих у важкому стані. Тому і кількість летальних випадків теж збільшилась», - пояснив він.
Як зазначив мер Києва, найбільше серед тих, хто помер, – люди похилого віку та хворі, що мали різні патології. Також чимало людей звертаються до медиків занадто пізно, намагаються лікуватися самостійно.
«В черговий раз закликаю: при перших же ознаках ГРВІ одразу звертайтеся до лікарів! Будьте уважними до свого здоров'я!» - наголосив Кличко.
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Як повідомлялося, минулої доби в Києві у 332 мешканців столиці виявили захворювання на коронавірус, п'ятеро хворих померли.
Різко збільшилася і кількість госпіталізованих, до лікарень столиці потрапили 75 хворих на коронавірус.