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    Кличко пояснив, чому в Києві зростає смертність від коронавірусу

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    Лікарні для пацієнтів із коронавірусом працюють в режимі інфекційних госпіталів - Кличко пояснив, чому в Києві зростає смертність від коронавірусу
    Лікарні для пацієнтів із коронавірусом працюють в режимі інфекційних госпіталів

    За останніх кілька тижнів у Києві різко зросла кількість хворих на коронавірус

    У Києві побільшало летальних випадків від Covid-19, оскільки різко зросла кількість хворих, зокрема, тих, хто госпіталізований і перебуває у важкому стані. Про це мер Києва Віталій Кличко сказав під час онлайн-пресконференції.

    «У нас за останніх кілька тижнів різко зросла кількість хворих. І все більше госпіталізованих у важкому стані. Тому і кількість летальних випадків теж збільшилась», - пояснив він.

    Як зазначив мер Києва, найбільше серед тих, хто помер, – люди похилого віку та хворі, що мали різні патології. Також чимало людей звертаються до медиків занадто пізно, намагаються лікуватися самостійно.

    «В черговий раз закликаю: при перших же ознаках ГРВІ одразу звертайтеся до лікарів! Будьте уважними до свого здоров'я!» - наголосив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      125798
    • Хворіють
      64325
    • Одужали
      58817
    • Померли
      2656

    Як повідомлялося, минулої доби в Києві у 332 мешканців столиці виявили захворювання на коронавірус, п'ятеро хворих померли. 

    Різко збільшилася і кількість госпіталізованих,  до лікарень столиці потрапили 75 хворих на коронавірус.

    Віталій Кличко Київ смерть епідемія кияни коронавірус
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