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    У Києві різко зросла кількість хворих на коронавірус: свіжі дані від Кличка (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-брифінг - У Києві різко зросла кількість хворих на коронавірус: свіжі дані від Кличка (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-брифінг

    Мер Києва розповів, чому зростає смертність від Covid-19

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференція щодо поточної ситуації в столиці.

    Так, столичний голова поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки хворих на Covid-19 госпіталізовано;
    • скільки хворих у важкому стані;
    • яка заповненість столичних лікарень;
    • скільки киян протестовано на коронавірус;
    • чому зростає смертність від Covid-19;
    • про перевірки на дотримання протиепідемічних правил;
    • про початок навчального процесу в школах міста.

    Як повідомлялося, за минулу добу в Києві підтверджено 13878 випадків захворювання на Covid-19. Кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 332 особи.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      125798
    • Хворіють
      64325
    • Одужали
      58817
    • Померли
      2656

    Загалом в Україні підтверджено 125798 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 1 вересня зафіксовано 2495 хворих на коронавірус. 

    Віталій Кличко Київ статистика лікарня епідемія кияни коронавірус
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