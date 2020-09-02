У Києві різко зросла кількість хворих на коронавірус: свіжі дані від Кличка (відео)
Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-брифінг
Мер Києва розповів, чому зростає смертність від Covid-19
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференція щодо поточної ситуації в столиці.
Так, столичний голова поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки хворих на Covid-19 госпіталізовано;
- скільки хворих у важкому стані;
- яка заповненість столичних лікарень;
- скільки киян протестовано на коронавірус;
- чому зростає смертність від Covid-19;
- про перевірки на дотримання протиепідемічних правил;
- про початок навчального процесу в школах міста.
Як повідомлялося, за минулу добу в Києві підтверджено 13878 випадків захворювання на Covid-19. Кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 332 особи.
Коронавірус в Україні
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Всього125798
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Хворіють64325
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Одужали58817
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Померли2656
Загалом в Україні підтверджено 125798 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 1 вересня зафіксовано 2495 хворих на коронавірус.