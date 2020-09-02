Коронавірус атакує: у Києві за добу понад 300 нових хворих



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На коронавірус хворіють і молодь, і люди похилого віку Фото: УНІАН

Минулої доби захворіло майже вдвічі більше киян, ніж за попередню добу

Станом на ранок 2 вересня у Києві підтверджено 13878 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 332 особи. За попередню добу збільшення складало 176 осіб.

У Києві найбільша кількість нових випадків у порівнянні з усіма регіонами України.

Від початку епідемії у Києві одужали 4444 людини (за добу 62), померли 218 осіб (за добу 5).

У Київській області зафіксовано 5842 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 87 осіб. За попередню добу збільшення складало 86 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 3726 осіб (за добу 74), померли 102 людини (за добу5).

Загалом в Україні підтверджено 125798 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 1 вересня зафіксовано 2495 хворих на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 123303

Хворіють 62896

Одужали 57802

Померли 2605

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Нагадаємо, станом на ранок 1 вересня у Києві було підтверджено 13546 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 176 осіб.

У Київській області було зафіксовано 5755 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 86 осіб.