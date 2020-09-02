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    Харківщина і Київ. МОЗ назвав регіони, де найбільше нових хворих на Covid-19

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    У Харківській області &ndash; 302 нових хворих з діагнозом&nbsp;Covid-19 - Харківщина і Київ. МОЗ назвав регіони, де найбільше нових хворих на Covid-19
    У Харківській області – 302 нових хворих з діагнозом Covid-19

    У столиці за минулу добу виявили 332 нових хворих на коронавірус

    За минулу добу найбільша кількість нових хворих на Covid-19 зареєстрована у Києві та у Харківській області. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «За останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусного захворювання Covid-19 - ред.) зафіксована: у Києві — 332, у Харківській області – 302, у Львівській області – 204, в Одеськй області – 203, у Тернопільській області – 201, в Івано-Франківській області – 174 та у Рівненській області – 127», — зазначив Степанов.

    Всього в Україні зареєстровано 125798 інфікованих Covid-19: нових хворих на коронавірус за добу — 2495, одужало — 58817 осіб (+1015 за добу), померло через наслідки хвороби — 2656 осіб (+51 за добу).

    Загалом випадки виявлено:

    • Вінницька обл — 4109 (+65);
    • Волинська обл — 5589 (+66);
    • Дніпропетровська обл — 2454 (+56);
    • Донецька обл — 1505 (+57);
    • Житомирська обл — 3442 (+60);
    • Закарпатська обл — 7697 (+97);
    • Запорізька обл — 1657 (+30);
    • Івано-Франківська обл — 9522 (+174);
    • Кіровоградська обл — 826 (+10);
    • м. Київ — 13878 (+332);
    • Київська обл — 5842 (+87);
    • Львівська обл — 14907 (+204);
    • Луганська обл — 346 (+26);
    • Миколаївська обл — 1320 (+36);
    • Одеська обл — 7697 (+203);
    • Полтавська обл — 832 (+24);
    • Рівненська обл — 9396 (+127);
    • Сумська обл — 1571 (+39);
    • Тернопільська обл — 6395 (+201);
    • Харківська обл — 9640 (+302);
    • Херсонська обл — 424 (+24);
    • Хмельницька обл — 2630 (+111);
    • Чернівецька обл — 10487 (+67);
    • Черкаська обл — 1642 (+48);
    • Чернігівська обл — 1990 (+49).
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      125798
    • Хворіють
      64325
    • Одужали
      58817
    • Померли
      2656

    Нагадаємо, міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.

    До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

     

    Міністерство охорони здоров'я Київ міністр медицина лікарня Харківщина Максим Степанов хвороби коронавірус
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