Харківщина і Київ. МОЗ назвав регіони, де найбільше нових хворих на Covid-19



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У Харківській області – 302 нових хворих з діагнозом Covid-19

У столиці за минулу добу виявили 332 нових хворих на коронавірус

За минулу добу найбільша кількість нових хворих на Covid-19 зареєстрована у Києві та у Харківській області. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусного захворювання Covid-19 - ред.) зафіксована: у Києві — 332, у Харківській області – 302, у Львівській області – 204, в Одеськй області – 203, у Тернопільській області – 201, в Івано-Франківській області – 174 та у Рівненській області – 127», — зазначив Степанов.

Всього в Україні зареєстровано 125798 інфікованих Covid-19: нових хворих на коронавірус за добу — 2495, одужало — 58817 осіб (+1015 за добу), померло через наслідки хвороби — 2656 осіб (+51 за добу).

Загалом випадки виявлено:

Вінницька обл — 4109 (+65);

Волинська обл — 5589 (+66);

Дніпропетровська обл — 2454 (+56);

Донецька обл — 1505 (+57);

Житомирська обл — 3442 (+60);

Закарпатська обл — 7697 (+97);

Запорізька обл — 1657 (+30);

Івано-Франківська обл — 9522 (+174);

Кіровоградська обл — 826 (+10);

м. Київ — 13878 (+332);

Київська обл — 5842 (+87);

Львівська обл — 14907 (+204);

Луганська обл — 346 (+26);

Миколаївська обл — 1320 (+36);

Одеська обл — 7697 (+203);

Полтавська обл — 832 (+24);

Рівненська обл — 9396 (+127);

Сумська обл — 1571 (+39);

Тернопільська обл — 6395 (+201);

Харківська обл — 9640 (+302);

Херсонська обл — 424 (+24);

Хмельницька обл — 2630 (+111);

Чернівецька обл — 10487 (+67);

Черкаська обл — 1642 (+48);

Чернігівська обл — 1990 (+49).

Коронавірус в Україні

Всього 125798

Хворіють 64325

Одужали 58817

Померли 2656

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Нагадаємо, міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.

До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.