Харківщина і Київ. МОЗ назвав регіони, де найбільше нових хворих на Covid-19
У столиці за минулу добу виявили 332 нових хворих на коронавірус
За минулу добу найбільша кількість нових хворих на Covid-19 зареєстрована у Києві та у Харківській області. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«За останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусного захворювання Covid-19 - ред.) зафіксована: у Києві — 332, у Харківській області – 302, у Львівській області – 204, в Одеськй області – 203, у Тернопільській області – 201, в Івано-Франківській області – 174 та у Рівненській області – 127», — зазначив Степанов.
Всього в Україні зареєстровано 125798 інфікованих Covid-19: нових хворих на коронавірус за добу — 2495, одужало — 58817 осіб (+1015 за добу), померло через наслідки хвороби — 2656 осіб (+51 за добу).
Загалом випадки виявлено:
- Вінницька обл — 4109 (+65);
- Волинська обл — 5589 (+66);
- Дніпропетровська обл — 2454 (+56);
- Донецька обл — 1505 (+57);
- Житомирська обл — 3442 (+60);
- Закарпатська обл — 7697 (+97);
- Запорізька обл — 1657 (+30);
- Івано-Франківська обл — 9522 (+174);
- Кіровоградська обл — 826 (+10);
- м. Київ — 13878 (+332);
- Київська обл — 5842 (+87);
- Львівська обл — 14907 (+204);
- Луганська обл — 346 (+26);
- Миколаївська обл — 1320 (+36);
- Одеська обл — 7697 (+203);
- Полтавська обл — 832 (+24);
- Рівненська обл — 9396 (+127);
- Сумська обл — 1571 (+39);
- Тернопільська обл — 6395 (+201);
- Харківська обл — 9640 (+302);
- Херсонська обл — 424 (+24);
- Хмельницька обл — 2630 (+111);
- Чернівецька обл — 10487 (+67);
- Черкаська обл — 1642 (+48);
- Чернігівська обл — 1990 (+49).
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Всього125798
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Хворіють64325
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Одужали58817
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Померли2656
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.
До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.