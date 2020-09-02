Сплеск коронавірусу в Києві: до лікарень потрапили ще 75 хворих



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У Києві різка збільшилась кількість госпіталізованих хворих на коронавірус

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

Минулої доби в Києві у 332 мешканців столиці виявили захворювання на корона вірус, п'ятеро хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«У столиці новий сплеск вірусу за минулу добу. Ще 332 хворих! Померли п'ятеро людей. Всього коронавірус забрав життя 218 киян. На сьогодні в столиці вже 13 878 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - сказав мер.

Серед тих, хто захворіли:

180 жінок віком від 19 до 84 років,

шість дівчаток від двох місяців до 17 років,

137 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв,

дев'ятеро хлопчиків від одного року до 15.

Зокрема, захворіли і 13 медиків.

Різко збільшилася і кількість госпіталізованих. До лікарень столиці потрапили 75 хворих на коронавірус. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 68 людей. Всього коронавірус подолали 4450 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 59, Дніпровському – 54, Деснянському районі – 47 випадків», - зазначив Кличко.





Як повідомлялося, за минулу добу в Києві підтверджено 13878 випадків захворювання на Covid-19. Кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 332 особи.

Коронавірус в Україні

Всього 125798

Хворіють 64325

Одужали 58817

Померли 2656

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Загалом в Україні підтверджено 125798 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 1 вересня зафіксовано 2495 хворих на коронавірус.