Сплеск коронавірусу в Києві: до лікарень потрапили ще 75 хворих
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі
Минулої доби в Києві у 332 мешканців столиці виявили захворювання на корона вірус, п'ятеро хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.
«У столиці новий сплеск вірусу за минулу добу. Ще 332 хворих! Померли п'ятеро людей. Всього коронавірус забрав життя 218 киян. На сьогодні в столиці вже 13 878 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - сказав мер.
Серед тих, хто захворіли:
- 180 жінок віком від 19 до 84 років,
- шість дівчаток від двох місяців до 17 років,
- 137 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв,
- дев'ятеро хлопчиків від одного року до 15.
Зокрема, захворіли і 13 медиків.
Різко збільшилася і кількість госпіталізованих. До лікарень столиці потрапили 75 хворих на коронавірус. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 68 людей. Всього коронавірус подолали 4450 мешканців Києва.
«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 59, Дніпровському – 54, Деснянському районі – 47 випадків», - зазначив Кличко.
Як повідомлялося, за минулу добу в Києві підтверджено 13878 випадків захворювання на Covid-19. Кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 332 особи.
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Всього125798
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Хворіють64325
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Одужали58817
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Померли2656
Загалом в Україні підтверджено 125798 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 1 вересня зафіксовано 2495 хворих на коронавірус.