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    Сплеск коронавірусу в Києві: до лікарень потрапили ще 75 хворих

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    У Києві різка збільшилась кількість госпіталізованих хворих на коронавірус - Сплеск коронавірусу в Києві: до лікарень потрапили ще 75 хворих
    У Києві різка збільшилась кількість госпіталізованих хворих на коронавірус

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

    Минулої доби в Києві у 332 мешканців столиці виявили захворювання на корона вірус, п'ятеро хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «У столиці новий сплеск вірусу за минулу добу. Ще 332 хворих! Померли п'ятеро людей. Всього коронавірус забрав життя 218 киян. На сьогодні в столиці вже 13 878 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - сказав мер.

    Серед тих, хто захворіли:

    • 180 жінок віком від 19 до 84 років,
    • шість дівчаток від двох місяців до 17 років,
    • 137 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв,
    • дев'ятеро хлопчиків від одного року до 15.

    Зокрема, захворіли і 13 медиків.

    Різко збільшилася і кількість госпіталізованих. До лікарень столиці потрапили 75 хворих на коронавірус. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за минулу добу 68 людей. Всього коронавірус подолали 4450 мешканців Києва.

    «Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 59, Дніпровському – 54, Деснянському районі – 47 випадків», - зазначив Кличко.


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    Як повідомлялося, за минулу добу в Києві підтверджено 13878 випадків захворювання на Covid-19. Кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 332 особи.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      125798
    • Хворіють
      64325
    • Одужали
      58817
    • Померли
      2656

    Загалом в Україні підтверджено 125798 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 1 вересня зафіксовано 2495 хворих на коронавірус. 

    Віталій Кличко Київ статистика лікарня епідемія коронавірус
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