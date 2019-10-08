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    Незаконні атракціони і розруха: на що перетворився реконструйований за 47 млн грн парк «Юність» (фото)

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    У парку &laquo;Юність&raquo; все літо розміщувалися незаконні атракціони і засоби пересувної торгівлі - Незаконні атракціони і розруха: на що перетворився реконструйований за 47 млн грн парк «Юність» (фото)
    У парку «Юність» все літо розміщувалися незаконні атракціони і засоби пересувної торгівлі
    Фото: Олександр Пабат, Facebook

    На будівельні роботи в парку вже витрачено 47,489 млн грн

    В осінній сезон 2019 року «Юність» у Святошинському районі Києва входить у стані розрухи.

    Про це повідомив депутат Київської міської ради Олександр Пабат на своїй сторінці у Facebook.

    Він нагадав, що парк «Юність» є пам'яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. «І ось уже кілька років страждає від реконструювання реконструкції. З передбаченого асигнування у розмірі 47 687 000 грн було вже витрачено на будівельні роботи - 47 489 000 грн. А в залишку - парк «Юність» перетворився у «центр корупції» Святошинського району. Так ще й незаконні атракціони і засоби пересувної торгівлі вирішили внести вклад в «розвиток» парку. Нелегали і ті, хто сприяє їм, заробляють, а парк незабаром доведеться відновлювати по кожному міліметру», - написав Пабат.

    За його словами, «бездіяльність Святошинської РДА та відділу контролю за благоустроєм привели до того, що незаконний пересувний атракціон пропрацював в парку з квітня по вересень місяць».

    Лише зараз атракціони поїхали. 

    Пабат також повідомив, що КП «Київський центр розвитку міського середовища» знайшов підрядника «Укрбалтбуд», який, отримавши аванс в сумі 14,2 млн грн на придбання матеріалів для парку, з невідомих для Київської міської адміністрації причин кошти не освоїв і роботи призупинив.

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    Незаконні атракціони і розруха: на що перетворився реконструйований за 47 млн грн парк «Юність» (фото)
    Незаконні атракціони і розруха: на що перетворився реконструйований за 47 млн грн парк «Юність» (фото)
    Незаконні атракціони і розруха: на що перетворився реконструйований за 47 млн грн парк «Юність» (фото)
    Незаконні атракціони і розруха: на що перетворився реконструйований за 47 млн грн парк «Юність» (фото)
    Незаконні атракціони і розруха: на що перетворився реконструйований за 47 млн грн парк «Юність» (фото)
    Незаконні атракціони і розруха: на що перетворився реконструйований за 47 млн грн парк «Юність» (фото)
    Незаконні атракціони і розруха: на що перетворився реконструйований за 47 млн грн парк «Юність» (фото)
    Незаконні атракціони і розруха: на що перетворився реконструйований за 47 млн грн парк «Юність» (фото)
    Незаконні атракціони і розруха: на що перетворився реконструйований за 47 млн грн парк «Юність» (фото)

    Як повідомлялося, 26 вересня було відкрито після капітального ремонту другу чергу парку «Перемога».

    Київ депутат реконструкція парк атракціон
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