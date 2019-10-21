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    Кличко показав, як вже рік ремонтують другу чергу парку «Троєщина» (фото, відео)

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    Ремонт&nbsp;парку &laquo;Троєщина&raquo; - Кличко показав, як вже рік ремонтують другу чергу парку «Троєщина» (фото, відео)
    Ремонт парку «Троєщина»
    Фото: пресслужба мера Києва

    Роботи в парку планують завершити до 10 грудня

    У Деснянському районі столиці триває капітальний ремонт другої черги парку «Троєщина», що розташований уздовж проспекту Шухевича.

    Відео про те, як оновлюють зону відпочинку, опублікував на своїй сторінці у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

    «Тривають активні роботи з капітального ремонту другої черги парку «Троєщина», що розташований уздовж проспекту Шухевича в Деснянському районі. Першу чергу оновленої зони відпочинку ми відкрили у жовтні минулого року. І маємо багато позитивних відгуків від мешканців Троєщини. На другій черзі уже розчистили територію, озеро. Почали прокладати пішохідні доріжки», - додав він. 

    У новій частині парку також облаштують поливо-зрошувальну систему, велодоріжку. Для комфортних і безпечних вечірніх прогулянок - сучасне освітлення. Будуть встановлені нові лави та урни, навігація, відеоспостереження, а також здійснять озеленення території. У цій частині парку також облаштують універсальне поле для міні-футболу й волейболу, спортивний майданчик з тренажерами та альтанку для гри в шахи. 

    «За сприятливих погодних умов, завершимо роботи на другій черзі парку до 10 грудня цього року, - наголосив мер. - Київ - місто парків! І ми працюємо, аби наші парки були справді європейського рівня. Щоб киянам було комфортно і приємно в них відпочивати».

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    Кличко показав, як вже рік ремонтують другу чергу парку «Троєщина» (фото, відео)
    Кличко показав, як вже рік ремонтують другу чергу парку «Троєщина» (фото, відео)
    Кличко показав, як вже рік ремонтують другу чергу парку «Троєщина» (фото, відео)
    Кличко показав, як вже рік ремонтують другу чергу парку «Троєщина» (фото, відео)
    Кличко показав, як вже рік ремонтують другу чергу парку «Троєщина» (фото, відео)
    Кличко показав, як вже рік ремонтують другу чергу парку «Троєщина» (фото, відео)
    Кличко показав, як вже рік ремонтують другу чергу парку «Троєщина» (фото, відео)
    Кличко показав, як вже рік ремонтують другу чергу парку «Троєщина» (фото, відео)

    Кличко також зазначив, що тривають роботи і в інших столичних парках - завершують капремонт на третій черзі парку «Наталка», в парку «Совки». Розпочали роботи в зоні відпочинку «Лебедине» на Позняках.

    Нагадаємо, 9 жовтня 2018 року мер Києва Віталій Кличко відкрив першу чергу нового парку на Троєщині. Вартість капітального ремонту парку з водними об’єктами – 48 млн грн.

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