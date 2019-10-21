Кличко показав, як вже рік ремонтують другу чергу парку «Троєщина» (фото, відео)



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Ремонт парку «Троєщина» Фото: пресслужба мера Києва

Роботи в парку планують завершити до 10 грудня

У Деснянському районі столиці триває капітальний ремонт другої черги парку «Троєщина», що розташований уздовж проспекту Шухевича.

Відео про те, як оновлюють зону відпочинку, опублікував на своїй сторінці у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

«Тривають активні роботи з капітального ремонту другої черги парку «Троєщина», що розташований уздовж проспекту Шухевича в Деснянському районі. Першу чергу оновленої зони відпочинку ми відкрили у жовтні минулого року. І маємо багато позитивних відгуків від мешканців Троєщини. На другій черзі уже розчистили територію, озеро. Почали прокладати пішохідні доріжки», - додав він.

У новій частині парку також облаштують поливо-зрошувальну систему, велодоріжку. Для комфортних і безпечних вечірніх прогулянок - сучасне освітлення. Будуть встановлені нові лави та урни, навігація, відеоспостереження, а також здійснять озеленення території. У цій частині парку також облаштують універсальне поле для міні-футболу й волейболу, спортивний майданчик з тренажерами та альтанку для гри в шахи.

«За сприятливих погодних умов, завершимо роботи на другій черзі парку до 10 грудня цього року, - наголосив мер. - Київ - місто парків! І ми працюємо, аби наші парки були справді європейського рівня. Щоб киянам було комфортно і приємно в них відпочивати».

Кличко також зазначив, що тривають роботи і в інших столичних парках - завершують капремонт на третій черзі парку «Наталка», в парку «Совки». Розпочали роботи в зоні відпочинку «Лебедине» на Позняках.

Нагадаємо, 9 жовтня 2018 року мер Києва Віталій Кличко відкрив першу чергу нового парку на Троєщині. Вартість капітального ремонту парку з водними об’єктами – 48 млн грн.

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