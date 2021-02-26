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    Діти з прифронтової Луганщини побували в Київраді (фото)

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    Віталій Кличко показав дітям, як працюють депутати в сесійній залі Київради - Діти з прифронтової Луганщини побували в Київраді (фото)
    Віталій Кличко показав дітям, як працюють депутати в сесійній залі Київради
    Фото: КМДА

    Майже 30 дітей зі Сходу України приїхали в Київ за сприяння організації «Дитяче громадське об’єднання «Ніхто, крім нас»

    Мер Києва Віталій Кличко зустрівся зі школярами, що приїхали у столицю з прифронтових міст Луганщини.

    Кличко поспілкувався з дітьми, показав їм, як працюють депутати в сесійній залі Київради, розповів про свої улюблені пам’ятки столиці та нові інфраструктурні об’єкти, про спортивне минуле та роботу в українській політиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    «Ви повинні обов’язково мріяти і гарно вчитися. Будь-яка мрія обов’язково стане реальністю, якщо ви будете наполегливо працювати, йти до своєї мети і вірити в себе», – сказав Кличко.

    Група школярів, майже 30 дітей зі Сходу України, приїхала в Київ за сприяння громадської організації «Дитяче громадське об’єднання «Ніхто, крім нас» та Голосіївської райдержадміністрації столиці.

    Діти приїхали з Сєвєродонецька, Кремінної, Рубіжного, Лисичанська. Всі вони мешкають приблизно за 50 кілометрів від лінії розмежування.

    Школярі подарували Віталію Кличку картину, а також відстріляну гільзу, розписану українським орнаментом.

    «Ми зробимо все, щоб ви малювали на будь-яких полотнах, але не на відстріляних гільзах», – наголосив Кличко.

    Кожному школяреві мер підписав і подарував свою ілюстровану іронічну книжку «Хто не чув, той побачить!».

    Під час спілкування діти запитували Кличка про спорт і про роботу мером, про виховання дітей, а також цікавилися, коли міста на Луганщині стануть такими ж гарними, як Київ.

    Поспілкувався з дітьми і заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко. Він розказав школярам із Луганщини, як працюють депутати Київради, та показав систему для голосування.

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    Діти з прифронтової Луганщини побували в Київраді (фото)
    Діти з прифронтової Луганщини побували в Київраді (фото)
    Діти з прифронтової Луганщини побували в Київраді (фото)
    Діти з прифронтової Луганщини побували в Київраді (фото)
    Діти з прифронтової Луганщини побували в Київраді (фото)
    Діти з прифронтової Луганщини побували в Київраді (фото)
    Діти з прифронтової Луганщини побували в Київраді (фото)
    Діти з прифронтової Луганщини побували в Київраді (фото)
    Діти з прифронтової Луганщини побували в Київраді (фото)
    Діти з прифронтової Луганщини побували в Київраді (фото)
    Діти з прифронтової Луганщини побували в Київраді (фото)
    Діти з прифронтової Луганщини побували в Київраді (фото)
    Діти з прифронтової Луганщини побували в Київраді (фото)
    Діти з прифронтової Луганщини побували в Київраді (фото)
    Діти з прифронтової Луганщини побували в Київраді (фото)
    Діти з прифронтової Луганщини побували в Київраді (фото)

    У рамках участі в «Дитячому громадському об’єднанні «Ніхто, крім нас» діти проходять курс військово-патріотичного виховання, беруть участь у патріотичних заходах на території Луганської області.

    Вихованці дитячого громадського об’єднання, завдяки керівникам організації, подорожують Україною. Минулого року вони вже відвідували Київ, були у Львові.

    Під час нинішнього візиту до Києва, крім зустрічі з мером столиці Віталієм Кличком, школярі також відвідають Військовий університет ім. Т. Г. Шевченка, Національний військово-історичний музей України, музей братів Кличків, ВДНГ, НСК «Олімпійський», музей медуз.

    Теги: Віталій Кличко Київ Київрада Луганщина діти
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