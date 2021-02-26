  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Донбас: ворог вів прицільний вогонь з кулеметів біля Лебединського

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ситуацію на Донбасі контролюють військові Збройних сил України - Донбас: ворог вів прицільний вогонь з кулеметів біля Лебединського
    Ситуацію на Донбасі контролюють військові Збройних сил України
    Фото: ООС

    Окупанти за добу порушили «тишу» десять разів

    Протягом минулої доби, 25 лютого, збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню в районі проведення Операції Об’єднаних сил, в тому числі – і з забороненого озброєння. Про це повідомляє пресслужба ООС.

    Так, використавши міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети, окупанти вели прицільний вогонь неподалік Лебединського.

    Найчастіше противник обстрілював наших воїнів в районі населених пунктів Жолобок, Славне та Піски. На цих напрямках ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також – стрілецької зброї.

    Неподалік Луганського збройні формування РФ провокували наших воїнів неприцільними пострілами з ручного протитанкового, а біля Шумів – станкового протитанкового гранатомета.

    Метою провокацій окупантів минулої доби було створення осередків напруження вздовж всієї лінії розмежування та дискредитація ЗС України безпідставними звинуваченнями у порушенні режиму припинення вогню, для цього окупанти традиційно використовували маніпуляції з введенням режиму тиші.

    Для блокування вільного перетину громадянами КПВВ «Оленівка-Новотроїцьке», напередодні дня його відкриття російсько-окупаційними військами, противник вдався до відвертих вогневих та інформаційних провокацій в районі Оленівки. Для посилення пропагандистського ефекту російськими найманцями використовуються усі можливі заходи, у тому числі відверта брехня та фабрикуються матеріали для показу на російських інформаційних ресурсах.

    Станом на 7 годину ранку 26 лютого, з боку російських окупантів було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, в районі населеного пункту Піски противник відкривав вогонь в бік наших позицій зі стрілецької зброї.

    Про всі факти порушень збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас Луганщина Донеччина обстріл озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies