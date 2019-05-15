Кличко роздав медсестрам нагороди і пообіцяв квартири



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У столиці відбувся фінал конкурсу «Краща медична сестра Києва 2019 року»

Сьогодні у столичних лікарнях працює майже 18 тисяч медичних сестер

Мер Києва Віталій Кличко привітав та нагородив переможців конкурсу «Краща медична сестра Києва 2019 року». Фінал конкурсу відбувся в Київському міському медичному коледжі. Про це повідомляє прес-служба міського голови.

Перше місце здобула медична сестра Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1 Наталія Томашевська, друге - медична сестра Київської міської клінічної лікарні № 6 Оксана Ткаченко, третє місце - медична сестра Дитячої клінічної лікарні № 7 Печерського району Тетяна Петрівська.

Мер подякував столичним медпрацівникам за їхню невтомну працю та служіння людям. «Всім вам та вашим колегам низький уклін. Адже ваша робота дуже важлива та потрібна. Ви рятуєте людей, піклуєтесь про хворих, полегшуєте їхній біль. Ви не досипаєте ночей та віддаєте свою енергію, свою душу людям. І робите це, на жаль, за не такі уже й великі кошти», - сказав він.

Втім, зауважив Кличко, заробітна платня столичних медсестер вища за зарплату їх колег в регіонах. На сьогодні це можливо завдяки дотаціям з місцевого бюджету. У 2018 році з бюджету міста так звана «муніципальна надбавка» для середнього медичного персоналу становила в середньому 36%.

Всього в столичних закладах охорони здоров'я працює сьогодні майже 18 тисяч медичних сестер.

Щодо забезпечення медиків житлом, то вже цього року планують розпочати реконструкцію нежитлового будинку з прибудовою гуртожитку по пров. Польовому, 7 у Солом’янському районі. У 2019 році на це передбачили 50 млн грн з міського бюджету. Проектом заплановано побудувати 225 квартир для медиків.

«Це, звичайно, небагато. Але ми сьогодні робимо все, що можливо в нинішніх умовах. Ми ремонтуємо лікарні і поліклініки, оновлюємо пологові будинки. Закуповуємо нове сучасне обладнання. І продовжимо це робити», - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, бюджет медицини столиці на цей рік передбачений на рівні майже 11 млрд грн.

Конкурс «Краща медична сестра м. Києва 2019 року» проходить в три тури: відбірковий, комп’ютерне тестування, демонстрація практичних навичок. Переможець направляється для участі у Всеукраїнському конкурсі «Ескулап-професіонал 2019», який буде проведено восени в м. Чернівці.

Участь в ІІ турі взяли 15 учасниць, які представили Центри первинної медико-санітарної допомоги та Консультативно-діагностичні центри районів, клінічні лікарні, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва. До фіналу конкурсу було допущено 8 учасниць.