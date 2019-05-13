На початку травня в Україні різко зросла захворюваність на кір



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З початку року захворіли понад 47 тисяч людей

З 2 по 8 травня в Україні різко зріс рівень захворюваності на кір. За цей період зафіксовано 2285 осіб, що на 63,3% більше, порівняно з попереднім тижнем. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я в понеділок, 13 травня.

Так, найбільше нових випадків кору зареєстровано в Харківській (389 хворих, з них 101 дитина), Тернопільській (212/148), Хмельницькій (198/120), Київській (190/93) областях і в Києві (177/89).

Загалом з початку року на кір захворіли 47383 осіб (25163 дітей), 16 з них померло.

Відзначимо, всього з початку спалаху на кір захворіло понад 100 тисяч українців, 37 з яких померли.

Раніше повідомлялося, що вакцини від кору стали безкоштовними для людей будь-якого віку.

Вакцинація гарантована всім дорослим, які:

контактували з хворими (вакцинацію рекомендовано зробити впродовж 72 годин);

не хворіли на кір і не мають підтверджених даних про щеплення у медичній карті;

за результатами аналізів на наявність антитіл IgG не мають імунітету проти кору.

Дорослій людині достатньо зробити одне щеплення проти кору для формування імунітету, заявляють у МОЗ.