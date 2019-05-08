Гройсман закликав українців робити щеплення



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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман

Глава уряду розповів, що кілька років тому в Україні діяла «антивакцинна» кампанія

Українцям варто вакцинуватися, аби захистити свій імунітет від різноманітних захворювань, тим більше, що вакцини для цього є.

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав на засіданні уряду. «Як же можна вберегтися від таких серйозних хвороб? Тільки вакцинуватися, а іншого немає. Взагалі немає», - сказав Гройсман.

Він зазначив, що кілька років тому батьки масово відмовлялися вакцинувати своїх дітей, бо боялися за їхнє життя. Тоді діяла «антивакцинна» кампанія. Взагалі тоді люди перестали вакцинуватися. І що маємо? Тепер ми за це, на превеликий жаль, розраховуємося. Зараз вже для дітей на 100% є всі необхідні вакцини. Ми за декілька років наздогнали це, бо все було спустошено», - підкреслив глава уряду.

Тим більше, додав він, навіть у розвинених країнах є проблема із таким захворювання як кір.

У свою чергу віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко закликав подивитися на вакцинацію під іншим кутом. Як приклад він навів країни, де за відмову вакцинуватися передбачено штраф.

«Закон, наскільки я пам'ятаю, лежить у парламенті», - додав Гройсман.

В.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вкотре запевнила в тому, що вакцини, які постачають в нашу державу, є безпечними, тому не варто боятися захистити себе та своїх дітей від захворювання.

Прем'єр також зазначив, що українська медицина поступово готується до переходу на страхову систему. «Усе буде налаштовано так, щоб страхова медицина спокійно почала працювати, і тому зараз змінюється система так, щоб був персональний договір у кожного українця, оплата з державного бюджету за кожного українця» - сказав Гройсман.

Реформа триває, і вже найближчим часом медична діагностика для громадян буде безкоштовною, нині активно діє програма «Доступні ліки». «Оце все перетворює систему. На мій погляд, треба змінювати матеріально-технічну базу, особливо у лікарнях другого рівня», - додав Прем'єр.

Водночас він наголосив, що саме ці лікарні перебувають у власності громад, тому їх розвиток значною мірою залежить від них. «Треба зробити у лікарнях нормальні палати, нормальні туалети, нормальні операційні, нормальне обладнання, за допомогою якого будуть діагностувати людей. На це все потрібні кошти, які на місцях уже є», - сказав Гройсман. За його словами, важливо те, як цими коштами буде розпоряджатися місцева влада, чи готова направити їх саме на лікарні.

Джерело: Укрінформ