Кличко розповів, як можна швидко проїхати автівкою Києвом (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На дорогах Києва наразі діє 49 «зелених хвиль» Фото: пресслужба мера Києва

Мер радить водіям дотримуватися швидкісного режиму руху 40-50 км/год

Мер Києва Віталій Кличко розповів, як столицею можна пересуватися автомобілем швидше, економлячи час і пальне.

Відео Кличко розмістив на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі! А чи знаєте ви, що при всій складності столичного трафіку, в Києві функціонують 49 маршрутів із «зеленою хвилею» руху? Це маршрути, за якими можна швидко проїхати містом, «впіймавши» на кожному світлофорі зелене світло. І це не вигадка водіїв. Перевірити просто. Головне – дотримуватися швидкісного режиму руху 40-50 кілометрів на годину. Як не дивно, це збільшить вашу середню швидкість пересування містом, зменшить витрати пального на 10-12% і покращить екологічний стан довкілля. Адже при такому трафіку шкідливі викиди зменшуються на 13-18%. А кількість ДТП, за підрахунками спеціалістів, скорочується на 10-15%», - зазначив у дописі до відео мер столиці.

З переліком маршрутів «зеленої хвилі» можна ознайомитися тут.