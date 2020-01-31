  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кличко розповів, як можна швидко проїхати автівкою Києвом (фото, відео)

    • Розсилка
    <p>На дорогах Києва наразі діє 49 &laquo;зелених хвиль&raquo;</p> - Кличко розповів, як можна швидко проїхати автівкою Києвом (фото, відео)

    На дорогах Києва наразі діє 49 «зелених хвиль»

    Фото: пресслужба мера Києва

    Мер радить водіям дотримуватися швидкісного режиму руху 40-50 км/год

    Мер Києва Віталій Кличко розповів, як столицею можна пересуватися автомобілем швидше, економлячи час і пальне.

    Відео Кличко розмістив на своїй сторінці у Facebook.

    «Друзі! А чи знаєте ви, що при всій складності столичного трафіку, в Києві функціонують 49 маршрутів із «зеленою хвилею» руху? Це маршрути, за якими можна швидко проїхати містом, «впіймавши» на кожному світлофорі зелене світло. І це не вигадка водіїв. Перевірити просто. Головне – дотримуватися швидкісного режиму руху 40-50 кілометрів на годину. Як не дивно, це збільшить вашу середню швидкість пересування містом, зменшить витрати пального на 10-12% і покращить екологічний стан довкілля. Адже при такому трафіку шкідливі викиди зменшуються на 13-18%. А кількість ДТП, за підрахунками спеціалістів, скорочується на 10-15%», - зазначив у дописі до відео мер столиці. 

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Кличко розповів, як можна швидко проїхати автівкою Києвом (фото, відео)
    Кличко розповів, як можна швидко проїхати автівкою Києвом (фото, відео)
    Кличко розповів, як можна швидко проїхати автівкою Києвом (фото, відео)
    Кличко розповів, як можна швидко проїхати автівкою Києвом (фото, відео)
    Кличко розповів, як можна швидко проїхати автівкою Києвом (фото, відео)
    Кличко розповів, як можна швидко проїхати автівкою Києвом (фото, відео)

    З переліком маршрутів «зеленої хвилі» можна ознайомитися тут.

    Віталій Кличко Київ водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ