Кличко розповів, які зміни відбуватимуться у центрі Києва

«Цього року ми оновимо Володимирську гірку, Пейзажну алею та Київський фунікулер»

Київська влада цього року продовжить оновлювати туристичну інфраструктуру міста. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ», повідомляє «Главком». Зокрема, за його словами, цього року буде завершене оновлення Пейзажної алеї, Алеї художників, а також наведений лад із торгівлею на Андріївському узвозі.



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Мер столиці про плани на 2018 рік

«Цього року ми оновимо Володимирську гірку, Пейзажну алею та Київський фунікулер»

Київська влада цього року продовжить оновлювати туристичну інфраструктуру міста. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ», повідомляє «Главком».

Зокрема, за його словами, цього року буде завершене оновлення Пейзажної алеї, Алеї художників, а також наведений лад із торгівлею на Андріївському узвозі.

Віталій Кличко також розповів, що в 2018-ому планують замінити вагони Київського фунікулера. За його словами, австрійська компанія замінить вагони фунікулера на сучасні, які відповідають найвищим європейським вимогам безпеки та комфорту.

«Оновлений фунікулер стане більш комфортним, більш швидким та надаватиме якісніші послуги», – сказав мер столиці.

За словами Київського міського голови, навесні буде презентована і оновлена вхідна група на Труханів острів. Віталій Кличко зауважив, що будуть зв’язані дві туристичних зони – від Володимирської гірки до Арки дружби народів побудують мостовий перехід, і таким чином парк «Володимирська гірка» буде об’єднаний прогулянковим маршрутом з Трухановим островом.

«Це – перлини столиці, які ми маємо зберегти», – сказав Віталій Кличко.