У Борисполі нетвереза жінка за кермом збила електроопору та дерево, тікаючи від патрульних

Жінка не впоралася з керуванням і збила електроопору та дерево

Нетвереза жінка на швидкості збила електроопору та дерево, намагаючись втекти від патрульних у Борисполі. Про це інформує патрульна поліція Борисполя. За її даними, під час патрулювання 13 січня, близько 2-ї години, інспектори помітили, як водій автомобіля BMW, виїжджаючи з паркувального майданчика, що на вулиці Київський Шлях, перетнула подвійну



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Фото: Патрульна поліція Борисполя Аварія, що її спричинила жінка-порушниця

Жінка не впоралася з керуванням і збила електроопору та дерево

Нетвереза жінка на швидкості збила електроопору та дерево, намагаючись втекти від патрульних у Борисполі. Про це інформує патрульна поліція Борисполя.

За її даними, під час патрулювання 13 січня, близько 2-ї години, інспектори помітили, як водій автомобіля BMW, виїжджаючи з паркувального майданчика, що на вулиці Київський Шлях, перетнула подвійну суцільну лінію. На вимогу поліцейських зупинитися особа не відреагувала, натомість збільшила швидкість намагаючись втекти.

Патрульні розпочали переслідування. Прямуючи маршрутом BMW, інспектори виявили автомобіль на перехресті вулиць Польова та Лісна. Жінка не впоралася з керуванням і збила електроопору та дерево. Патрульні помітили в порушниці явні ознаки алкогольного сп’яніння.

На місце події викликали швидку, а згодом доставили потерпілу до Бориспільської центральної районної лікарні.

Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик, а оформленням дорожньої пригоди з потерпілою займалися поліцейські Бориспільського відділу поліції.