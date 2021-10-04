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    Депутатка Київради назвала найбільші екологічні виклики для столиці

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    Депутатка Київської міської ради Юлія Лимар бореться за вирішення екологічних проблем столиці - Депутатка Київради назвала найбільші екологічні виклики для столиці

    Депутатка Київської міської ради Юлія Лимар бореться за вирішення екологічних проблем столиці

    Фото: Олександр Возний/Facebook

    Вирішити екологічні проблеми не лише Києва, а й усієї країни, заважає політичне протистояння, вважає Юлія Лимар

    Для столиці України екологічні виклики такі ж, як в усьому світі. З найперших для мегаполісу – повітря, вода, сміття. Про це розповіла депутатка Київради від партії «Удар», членкиня постійної комісії з питань екологічної політики Юлія Лимар в інтерв’ю виданню «Великий Київ».

    Вона нагадала, що Київ зараз робить систему моніторингу повітря. «Є ідея, щоб люди цією системою користувалися та довіряли їй. Бо тотальна недовіра, це наша велика проблема і комусь простіше повірити у сумнівні рейтинги, де Київ прирівнюється до найбрудніших міст світу, аніж зайти та подивитися в режимі реального часу дані зі столичних станцій моніторингу якості повітря», – зазначила Лимар.

    Щодо якості води, то депутатка уточнила, що має на увазі Дніпро. «Всі зараз знають, що річка цвіте та хворіє. А місто поки що не вживає заходів, аби вийти на дорожню мапу очистки Дніпра. І це неможливо вирішити на рівні одного лише Києва, бо в Україні діє басейновий принцип управління річками. Дніпро протікає всією територією України і ми можемо витрачати мільйони бюджетних грошей і чистити Дніпро у межах столиці, але це мало що дасть. Хоч самотужки вирішити цю проблему Київ не зможе, він має стати провідником руху за чистоту Дніпра», – вважає Лимар.

    Вона переконана, для порятунку Дніпра місто і держава мають спрацювати разом. «На жаль, цьому заважає політичне протистояння, яке зараз є. І доки у когось є політична зацікавленість переконувати людей, що Київ – найгірше місто на землі, про реалізацію системних тяглих проєктів нема мови», – каже Лимар.

    Що ж стосується сміття, то депутатка Київради вважає, що тут складно буде щось змінити без відповідних законів: рамкового і галузевих, яких досі немає.

    «І я не впевнена, що цей уряд зможе запустити реформу управління відходами. Адже ці закони стануть поперек горла дуже багатьом гравцям ринку, в тому числі тіньового, і вони політично вбивчі для будь-якої влади. До того ж, це реформи необхідні, але непопулярні серед населення. Сьогодні пересічний громадянин викидає все своє сміття на купу, а завтра муситиме усе розсортувати, розкласти правильно по контейнерах і заплатити у десять разів більше, аніж зараз. Який українець підтримає таку реформу? Тому запустити її зможуть лише уряд і парламент, готові за це заплатити рейтингом. Це точно – не про нинішніх», – зазначила Лимар.

    Нагадаємо, Юлія Лимар ініціювала створення реєстру внутрішніх водних об'єктів, гідротехнічних споруд, земель водного фонду, пляжів, зон відпочинку.

    Також за ініціативи Юлії Лимар у столиці будуть фінансуватися обстеження і лікування усіх понад 100 ботанічних пам‘яток природи, які знаходяться на балансі «Київзеленбуду». Йдеться про рослини, чий вік понад сто, а часом і понад 400 років.

    Теги: екологія Київ Київрада депутат Юлія Лимар
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    Депутатка Київради назвала найбільші екологічні виклики для столиці