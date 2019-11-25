Росія на межі спортивного колапсу. Антидопінгова агенція запустила процес відлучення країни від Олімпіади і мундіалю



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Комітет WADA рекомендує накласти на Росію новий бан і не допустити її до участі в Олімпіаді-2020 у Токіо. Про це пише New York Times.

На сьогоднішньому засіданні ключового комітету Всесвітньої антидопінгової аґенції було прийняте рішення щодо ініціювання процесу відлучення чотирирічного відлучення спортсменів із РФ від усіх крупних змагань, включаючи Євро-2020, куди збірна РФ потрапила, а сама країна мала приймати окремі матчі, а також чемпіонат світу з футболу 2022 року.

Найвірогідніше, на Олімпіаді в Токіо ті російські спортсмени, за якими не тягнеться допінгового шлейфу, знову, як і півтора роки тому на зимовій Олімпіаді в Пхьончхані, виступатимуть в нейтральному статусі. На їхню честь не підійматиметься стяг і не лунатиме гімн.

Запропоновані покарання були включені у звіт, підготовлений комітетом WADA під керівництвом британського юриста Джонатана Тейлора. Його група протягом кількох років розслідувала дотримання Росією глобальних антидопінгових правил після попереднього скандалу. Серед висновків, до яких дійшли фахівці, було те, що Росія навмисно маніпулювала базою даних результатів тестів, переданих у WADA в рамках врегулювання попереднього допінгового розслідування з метою приховування невдалих тестів на вживання заборонених препаратів російських спортсменів.

Звіт також закликає заборонити відвідання російським урядовим чиновникам відвідувати спортивні змагання, а країні - приймати змагання і навіть брати участь у конкурсах на їх проведення.

Остаточне рішення щодо запропонованих покарань очікується 9 грудня, коли в Парижі відбудеться засідання колегії WADA. Очікується, що рекомендації будуть задоволені. Будь-яке рішення WADA підлягає оскарженню в Спортивному арбітражному суді.

Допінгова історія навколо Росії тягнеться з 2015 року, коли вперше пролунала інформація про викриття спонсорованої державою допінгової програми, вражаючої за своїми масштабами та цинізмом.

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