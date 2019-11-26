Кличко організував прийом на честь Праведників Бабиного Яру (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Урочистий прийом відбувся у київській мерії Фото: пресслужба мера Києва

Віталій Кличко подякував Праведникам Бабиного Яру за їхній подвиг

Мер Києва Віталій Кличко поспілкувався з Праведниками Бабиного Яру під час традиційного урочистого прийому, що організували для них у столичній мерії. Також на прийомі були присутні представники різних конфесій, дипломатичного корпусу. Зокрема, тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, керівник консульсько-правового відділу Посольства ФРН в Україні Єнс Краус-Массе, заступник Надзвичайного і Повноважного Посла Ізраїлю в Україні Йоав Бистрицкі.

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Кожна зустріч з Праведниками завжди дуже зворушлива. І ми щасливі, що маємо змогу спілкуватися з вами особисто, маємо можливість почути спогади з перших вуст. Я вклоняюсь перед нашими Праведниками, людьми сміливими і з великим серцем, які виявили під час Другої світової війни небайдужість до долі ближнього, чуйність, готовність до самопожертви», - звернувся Кличко до Праведників.

Він зауважив, що сьогодні у світі живуть близько 2 тисяч Праведників. Майже 300 з них - в Україні, і 45 Праведників мешкають у Києві.

«Ми, як міська влада, намагаємось зробити усе, щоб ваш подвиг не був забутий, і ви отримали максимум шани, уваги та допомоги. Столична влада постійно опікується Праведниками Бабиного Яру, Праведниками Світу, України та Миру, а також їхніми дітьми. Ми намагаємося поліпшити ваші життєві умови, щорічно надаємо матеріальну допомогу, що передбачена міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам», - додав мер Києва.

Так, за словами Кличка, уже три роки поспіль Праведники Бабиного Яру отримують матеріальну допомогу до Днів пам'яті жертв Бабиного Яру. Цього року така одноразова адресна допомога склала 7,5 тисяч гривень на особу. Також надають цій категорії осіб соціальну допомогу з нагоди й інших свят - відзначення Дня Соборності, святкування Великодня, відзначення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Дня пам’яті та примирення, до Дня Незалежності України. Загалом кожен із Праведників цього року отримав майже 10 тисяч гривень.

«На наступний рік я доручив Департаменту соціальної політики збільшити суми такої допомоги. Ми розуміємо, що як би багато ми не робили - цього буде все одно замало. Я ще раз низько вклоняюсь вам! З глибокою вдячністю за ваше співчуття до невинних жертв нацистської окупації, за самопожертву і небайдужість, за ваш громадянський подвиг. Бажаю всім миру, довгих років життя, міцного здоров'я і благополуччя!» - підкреслив мер столиці.

Кличко вкотре наголосив, що для міської влади є принциповим завданням побудувати в Києві Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр», який би нагадував і киянам, і гостям столиці про цю трагедію.