Кличко влаштував поліцейським «бій гладіаторів» (відео)



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Мер Києва Віталій Кличко провів тренування з патрульними поліцейськими Фото: скріншот відео

Віталій Кличко дав патрульним майстер-клас з боксу

Мер Києва Віталій Кличко провів ранкове тренування для одного з підрозділів патрульної поліції столиці. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook та опублікував відео з поліцейськими.

«Ці хлопці займаються боксом. І виявилися справжніми гладіаторами. Переконаний, що це тренування не пройшло дарма. Було дуже цікаво», - зазначив мер.

«Хлопці міцні і цілеспрямовані. Навіть стояв в парах, спарингував. Поліцейські задоволені. Не кожен ризикне вийти в ринг з чемпіоном світу», - сказав Кличко.

Він додав, що це не останнє тренування, яке він провів з підрозділами поліції Києва. «Всі повинні знати, що сильна поліція – порядок у місті», - підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, столичний голова Віталій Кличко посів перше місце в рейтингу мерів Києва.