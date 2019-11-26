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    Кличко влаштував поліцейським «бій гладіаторів» (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко провів тренування з патрульними поліцейськими - Кличко влаштував поліцейським «бій гладіаторів» (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко провів тренування з патрульними поліцейськими
    Фото: скріншот відео

    Віталій Кличко дав патрульним майстер-клас з боксу

    Мер Києва Віталій Кличко провів ранкове тренування для одного з підрозділів патрульної поліції столиці. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook та опублікував відео з поліцейськими.

    «Ці хлопці займаються боксом. І виявилися справжніми гладіаторами. Переконаний, що це тренування не пройшло дарма. Було дуже цікаво», - зазначив мер.

    «Хлопці міцні і цілеспрямовані. Навіть стояв в парах, спарингував. Поліцейські задоволені. Не кожен ризикне вийти в ринг з чемпіоном світу», - сказав Кличко. 

    Він додав, що це не останнє тренування, яке він провів з підрозділами поліції Києва. «Всі повинні знати, що сильна поліція – порядок у місті», - підкреслив Кличко. 

    Як повідомлялося, столичний голова Віталій Кличко посів перше місце в рейтингу мерів Києва.

    Національна поліція України Віталій Кличко Київ бокс мер
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