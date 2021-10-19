Кличко відкрив після реконструкції другу чергу Пейзажної алеї (фото)

Наступного року розпочнуться роботи з реконструкції третьої черги Пейзажної алеї

У вівторок, 19 жовтня, мер Києва Віталій Кличко відкрив після реконструкції другу чергу Пейзажної алеї. Про це повідомляє пресслужба міського голови.

«Пейзажну алею облаштували в Києві близько 40 років тому і вона потребувала капітального ремонту. Наприкінці літа минулого року ми завершили реконструкцію першої черги – від сходів до урочища Гончарі-Кожум’яки до скульптури «Аліса в країні чудес». А сьогодні вже завершили роботи і в рамках другої черги, які розпочали минулого року. Тут, на схилах та нижньому плато, була занедбана територія – хащі та смітник. А тепер – сучасна зона відпочинку європейського рівня», – сказав Кличко.

Окрім верхньої тераси, в рамках реконструкції Пейзажної алеї облаштували нижню терасу схилу та збудували нові гарні сходи на Воздвиженку. Вони зроблені в тій же стилістиці, що й сходи до урочища Кожум’яки, які відкрили три роки тому. Нові сходи також матимуть вечірню підсвітку.

Загалом під час оновлення алеї на ній влаштували нове гранітне покриття замість старого асфальту, влаштували дощову каналізацію, систему поливу газонів, встановили гранітний бортовий камінь, новенькі лави. Найдовша лава – близько 50 м.

Має тепер Пейзажна алея і сучасне LED-освітлення та декоративну підсвістку арт-об’єктів, систему відеоспостереження. З’явились на променаді й тривожні кнопки.

Враховуючи підвищену зсувонебезпеку, здійснили ремонт і підсилили підпірні стіни. Також здійснили благоустрій території.

Проблемою Пейзажної алеї було хаотичне паркування. Наразі на всіх заїздах на пішохідну зону встановили 30 автоматичних болардів, щоб в’їжджати на Пейзажку могли тільки автівки мешканців прилеглих будинків та спецтранспорт екстрених служб.

Розширили і вхід на алею з боку Історичного музею та Десятинної церкви. А також зробили алею більш комфортною для маломобільних груп населення.

За словами Кличка, наступного року розпочнуть роботи з реконструкції третьої черги Пейзажної алеї.