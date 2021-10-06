Правоохоронці оголосили підозру заступнику директора «Київзеленбуду»

Правоохоронці виявили зловживання під час ремонту Куренівського парку в Подільському районі

Завдані столичному бюджету збитки оцінюються в близько 800 тис. грн

Подільська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими поліції повідомили про підозру заступнику генерального директора комунального об’єднання «Київзеленбуд» та керівнику підрядної організації у привласненні коштів територіальної громади міста Києва (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що між КО «Київзеленбуд» та приватним товариством був укладений договір підряду щодо виконання робіт з капітального ремонту благоустрою Куренівського парку в Подільському районі.

Надалі один із заступників генерального директора, отримавши від підрядної організації акти приймання виконаних будівельних робіт, а також інші фінансові документи щодо підряду, достовірно знаючи про те, що вказана в них вартість використаних матеріалів і виробів є завищеною, підписав указані документи та передав їх на виконання.

Згідно з висновком комплексної комісійної судової товарознавчої та судової економічної експертизи столичному бюджету завдано збитків на суму близько 800 тис. грн.

Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

Зокрема, 5 жовтня правоохоронці провели обшуки у службових приміщеннях КП «Київтеплоенерго», ПрАТ «Київводоканал», КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району Києва, КП по утриманню зеленних насаджень Святошинського району Києва та підрядних організаціях.

З активізацією обшуків мер Києва Віталій Кличко заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Він переконаний, що обшуки спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто.

Київ уклав меморандум з юридичною компанією щодо аналізу та юридично-правової оцінки корупційних звинувачень, висунутих на адресу влади міста останніми місяцями.

ДБР заявляє, що керівництво та службові особи структур КМДА з використанням влади та наданих їм повноважень налагодили стійкі корупційні схеми розкрадання бюджету міста Києва.