У парку на Сирці волонтери зібрали 30 мішків сміття (фото)

З річки Сирець у парку Дубки під час прибирання витягли п'ять шин

У суботу, 16 жовтня, громадська ініціатива «Києве, мий» разом із волонтерами провела акцію прибирання річки Сирець в парку Дубки. Про це повідомляється на сторінці ініціативи у Facebook.

Цей затишний парк, який люблять родини з дітьми, люди похилого віку, знаходиться в 5 хвилинах пішого ходу від станції метро «Сирець».

За 3 години волонтери зібрали понад 30 великих мішків зі сміттям. Серед сміття безліч поліетиленових пакетів, пластикових та скляних пляшок з-під алкогольних напоїв, іншої тари.

Також з дна річки та з берега волонтери дістали 5 автомобільних шин.

Команда ініціативи зазначає: «Нам скоро півтора року, а ми досі дивуємося, чому кияни так люблять виносити своє сміття саме в зелені зони. Подивіться на парки Мадрида, Парижа чи Будапешта — в жодному з них ви не знайдете у водоймах покришок».

Як повідомлялося, 9 жовтня громадська ініціатива «Києве, мий» разом з волонтерами провела акцію прибирання паркової частини Інституту педіатрії, акушерства та гінекології на Лук'янівці.