Розкрадання понад 2 млн грн. Посадовцям Подільського району Києва оголошено підозру

Повідомлено про підозру начальнику Управління капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської РДА та його заступнику

Чиновники підозрюються в розкраданні на благоустрої Андріївського узвозу та ремонті дитячого садка

Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру керівникам управління Подільської райдержадміністрації та підряднику за фактом привласнення бюджетних коштів та службового підроблення. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що між управлінням капітального будівництва архітектури та землекористування Подільської РДА та приватним товариством укладено договір на виконання робіт із благоустрою скверу на Андріївському узвозі у напрямку фунікулера на загальну суму понад 12 млн грн.

Установлено, що вказані роботи у повному обсязі не виконано, а частина з них проведена з порушенням вимог ДБН.

5 жовтня на підставі ухвали суду у приміщенні підрядної організації проведено обшук та вилучено фінансові документи, що мають значення для слідства.

За результатами проведених будівельно-технічних експертиз встановлено, що місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди на загальну суму понад 1,4 млн грн.

Крім того, під час слідства встановлено завищення обсягів та вартості робіт з реконструкції будівлі дошкільного навчального закладу компенсуючого (санаторного) типу у Подільському районі Києва, які були проведені у 2019 році цією ж підрядною організацію.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, загальна вартість невиконаних будівельних робіт, або таких, що не відповідають проєктній документації, становить понад 800 тис. грн, чим завдано збитків столичному бюджету на зазначену суму.

11 жовтня за результатами розслідування начальнику Управління капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської РДА повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366, чч. 4, 5 ст. 191 КК України, заступнику начальника цього ж управління – за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 КК України, директору підрядної організації – за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Київ уклав меморандум з юридичною компанією щодо аналізу та юридично-правової оцінки корупційних звинувачень, висунутих на адресу влади міста останніми місяцями.

ДБР заявляє, що керівництво та службові особи структур КМДА з використанням влади та наданих їм повноважень налагодили стійкі корупційні схеми розкрадання бюджету міста Києва.