Кличко викликав «на килим» керівників районів і комунальних служб

«Тротуари, площі, чимало переходів – суцільна ковзанка. Більше тисячі звернень киян до травмпунктів за останню добу!» – Кличко

Мер Києва доручив терміново прибрати місто від наслідків негоди

Мер Києва Віталій Кличко зібрав у суботу на нараду керівників районів та комунальних служб столиці. І доручив терміново прибрати місто від наслідків негоди, що триває вже другу добу. Про це Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Сьогодні зібрав глав столичних районів, профільних заступників голови КМДА, керівників комунальних служб. Розмова була жорсткою. Зранку я проїхався містом, перевірив, як прибирають. Півтори доби вже триває негода, сильна ожеледиця. Комунальні служби звітують, що працюють. Але ситуація в районах міста, з того, що я побачив, не покращилася. – Тротуари, площі, чимало переходів – суцільна ковзанка. Більше тисячі звернень киян до травмпунктів за останню добу! – наголосив Кличко.

За його словами, найбільше нарікань киян на неефективну роботу служб на Оболоні, Святошино, Борщагівці та Лісовому масиві.

«Люди вимушені ходити по дорогах, бо тротуарами пройти неможливо. – «Київавтодор» вчасно вивів техніку, і дороги в Києві почищені, – зазначив мер. – Доручив керівництву «Київавтодору» допомогти районам із прибиранням місць найбільшого скупчення людей – зупинок громадського транспорту, площ біля установ, торгових центрів. Главам районів наголосив, що незадоволений їх роботою. Доручив підняти всі служби і в чіткій координації ефективно прибрати території районів. Сіль і пісок скрізь є. Тому місто має бути прибране! Інакше будемо робити висновки щодо відповідності посадам керівників відповідних служб», – наголосив Кличко.

Разом з тим, мер Києва доручив «Київблагоустрою» перевірити, як прибирають балансові території, що закріплені за приватним бізнесом – біля кафе, ресторанів, торгових центрів.

«Ключове завдання всіх служб – терміново навести лад у місті. Тим більш, що найближчими днями, за прогнозом синоптиків, погода не зміниться – триватимуть дощ і ожеледиця. Тому всі служби повинні злагоджено і ефективно працювати. Цілодобово!»- підкреслив Віталій Кличко.

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