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    Події в Україні

    В Україні через негоду залишаються знеструмленими 20 населених пунктів у трьох областях

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    <p>Минулої доби, внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання системи захисту ліній електропередач&nbsp;були знеструмлені 173 населені пункти</p> - В Україні через негоду залишаються знеструмленими 20 населених пунктів у трьох областях

    Минулої доби, внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання системи захисту ліній електропередач були знеструмлені 173 населені пункти

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

    У трьох областях України залишаються без електропостачання 20 населених пунктів, знеструмлених через негоду.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    «Станом на 7:00 12 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) залишаються знеструмленими 20 населених пунктів у 3 областях, а саме: Чернівецька – 11, Київська – 5 та Житомирська – 4», – йдеться у повідомленні.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Станом на ранок 11 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач були знеструмлені 173 населені пункти у Київській, Житомирській, Чернівецькій областях.

    Нагадаємо, слизькі дороги стали причиною майже 1,5 тис. ДТП в Україні.

    Як повідомлялося, в Україні суттєво погіршилась погода, внаслідок ожеледі в містах утворилися затори, вулиці перетворилися на ковзанки, введено обмеження на рух транспорту у трьох областях знеструмлено сотні домівок. В Україні знеструмлено 173 населених пункти у трьох областях: у Київській – 79, у Житомирській – 58, у Чернівецькій – 36.

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    Теги: ДТП ДСНС дороги вітер негода дощ
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