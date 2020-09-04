Кличко випередив інших мерів у рейтингу виконання передвиборних програм, – Комітет виборців



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Найвищі показники виконання виборчих програм у мера Києва Віталія Кличка

Виборча програма Віталія Кличка виконана в середньому на 75-80%

Комітет виборців України (КВУ) дослідив, що у київського міського голови Віталія Кличка найвищий рівень виконання виборчої програми серед мерів міст з кількістю населення понад 500 тисяч людей. Про це було заявлено сьогодні на пресконференції в ІА «Інтерфакс-Україна».

«Найвищі показники виконання виборчих програм у київського міського голови Віталія Кличка. Наше дослідження вказує, що виборча програма виконана в середньому на 75-80%», – зазначили у КВУ.

Генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель наголосив, що виборча програма Кличка була достатньо конкретною, відкритою та знаходилась у публічному доступі.

«Власне за тими матеріалами, які були нам подані, нам було вказано про те, що в Києві були створені єдині пішохідні зони – Андріївський узвіз, Контрактова площа. Нам вказали цифру про оновлення 414 парків і скверів, нам вказали про те, що виконано обіцянку щодо проведення щорічних інвестиційних форумів. Також ми отримали досить велику цифру про те, що у 2019 році послугами ЦНАПів скористалися більше 1 мільйона жителів міста. Це достатньо великий показник, який вирізняється серед інших громад», – наголошують у Комітеті виборців України.

За даними КВУ, в інших мерів – нижчі результати.

«Дещо нижчий результат з показниками 65-70% у міського голови Дніпра Бориса Філатова. Виконання виборчої програми в районі половини - 50-55% - у міських голів Одеси Геннадія Труханова і міського голови Львова Андрія Садового. Ну і, власне, червона зона – це відсутність виборчих програм, або неможливість їх знайти у двох міських голів – Геннадія Кернеса, міського голови Харкова. Власне, ми не отримали відповідь на запит, але наші експерти вказують що виборчої програми не було. Тобто кандидат на виборах 15-го року не пропонував виборчої програми, і точно те саме у міського голови Запоріжжя - пана Буряка. Виборча програма відсутня, або принаймні вона відсутня в публічному доступі, відповіді на запит немає», – зазначив Кошель.

За словами представників КВУ, аналіз виконання програм проводився на основі офіційних запитів до міських рад, а також експертного аналізу.

Як повідомлялось раніше, у рейтингу кандидатів на виборах мера Києва лідером зі значним відривом є Віталій Кличко – за нього готові віддати голоси 44% тих, хто визначився із вибором і має намір взяти участь у голосуванні.