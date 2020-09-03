«Євросолідарність» веде переговори про висунення на виборах мера Києва спільного кандидата



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.Остаточні результати цих переговорів мають стати відомими уже наступного тижня

У партії вважають, що єдиний кандидат від демократичних сил може отримати перемогу вже в першому турі.

Політична партія «Європейська солідарність» ініціювала переговори з демократичними силами про можливість висунення узгодженого кандидата на виборах мера Києва. Про це повідомляють джерела, наближені до партії.

У партії вважають, що єдиний кандидат від демократичних сил може отримати перемогу вже в першому турі.

За словами джерел, минулого тижня відбулися зустрічі з лідером партії «Удар» Віталієм Кличком та головою партії «Голос» Кірою Рудик.

Як повідомляється, під час переговорів представники «Європейської солідарності» також запропонували координацію дій під час виборчої кампанії.

В «Євросолідарності» вважають, що створення неформальної демократичної коаліції унеможливить зростання у столиці рейтингів проросійських політсил («ОПЗЖ», «Партії Шарія» і «Перемоги Пальчевського») і знизить шанси широкого представництва у Київраді партії «Слуга народу».

Джерело зазначає, що до переговорів мають долучитися також інші національно-патріотичні проєвропейські сили.

Остаточні результати цих переговорів мають стати відомими уже наступного тижня.

Водночас, в Києві з’явилися білборди із зображеннями Петра Порошенка, які різні аналітики оцінили як намір експрезидента взяти участь у столичних виборах.

Як повідомлялося, колишній політв’язень Кремля Сущенко йде на вибори від партії Порошенка.

Нагадаємо, що «Євросолідарність» заявила, що на місцевих виборах об’єднує патріотів та професіоналів, щоб зупинити проросійський реванш.

До відома, 30 серпня ЦВК оголосила дату початку виборчої кампанії.