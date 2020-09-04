Місцеві вибори. Кардіохірург Тодуров підтримав відому партію



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Тодуров вважає, що у «Нашому краї» зібрались люди, які близькі до нього за своїм моральними якостями

Тодуров назвав представників «Нашого краю» однодумцями

Відомий кардіохірург, директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров підтримав партію «Наш край». Про це він заявив на з'їзді партії, що пройшов у Києві.

У своїй промові Тодуров зазначив, що у «Нашому краї» зібрались люди, які близькі до нього за своїм світосприйнятям, моральним якостям та соціальній місії.

«За моїм спостереженням, немає у цьому залі людей, яких на вершину влади вивів соціальний ліфт. Є люди які пройшли соціальні сходи, приблизно таку, як і я пройшов – від простого медбрата до керівника найбільшого кардіохірургічного центру на сьогодні. Мені це дуже імпонує. Я розумію що ми з цими людьми однодумці, ми говоримо як професіонали однією мовою. Я розумію, що ці люди, коли вони прийдуть і стануть депутатами, мерами, головами адміністрацій, будуть працювати для людей. Тому що вони вийшли ось звідти, пройшли всі сходи та знають, що потрібно сьогодні людям», – зазначив Борис Тодуров.

На думку відомого кардіохірурга, суттєвою проблемою України є саме те, що люди потрапляють у владу «соціальним ліфтом», замість «соціальних сходів».

«Я вважаю, що це велике лихо в останні роки – соціальний ліфт, коли хлопчики 22-23 років з рюкзачками, без «зеленого поняття» про професіоналізм, раптом стають великими чиновниками, приймають державні рішення, керують галузями»,– наголосив Тодуров.

Як повідомлялось раніше, на з’їзді партії «Наш край» ухвалили рішення йти на вибори до рад усіх рівнів та затвердили програму «12 кроків для розвитку рідного краю».