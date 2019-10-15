Кличко взяв у радники Луценка документ



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Екснардеп Ігор Луценко став радником столичного голови

Ігор Луценко працюватиме радником мера Києва на громадських засадах

Колишній народний депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко призначений радником мера Києва Віталія Кличка.

Про це сам Луценко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Останнім часом мене регулярно питають - чим же я буду далі займатися? Відповідаю: тим, чим і попередні 12 років і 1 місяць. Відсьогодні ще й офіційно. Мене призначено радником міського голови з питань запобігання та виявлення корупції в Києві», - написав він.

Луценко додав, що працюватиме на громадських засадах.

Ігор Луценко - народний депутат 8 скликання. Обраний у 2014 році від ВО «Батьківщина» як безпартійний. Голова підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції.

У 2019 році балотувався до Верховної Ради 9-го скликання по 154 округу (Рівненська область) від ВО «Батьківщина» як безпартійний.

У 2014 році був депутатом Київської міської ради, пройшов третім номером за списком ВО «Батьківщина». Того ж року брав участь в АТО як боєць батальйону «Азов».

Є одним з засновників та активістом руху «Збережи старий Київ».