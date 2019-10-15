НАБУ взялось за найближчого соратника Кличка



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Дмитро Білоцерковець отримав підозру від НАБУ

У детективів НАБУ є претензії до декларації Дмитра Білоцерковця

Національне антикорупційне бюро України вручило екснардепу, раднику мера Києва Дмитру Білоцерковцю підозру у недостовірній інформації в декларації. Про це близький соратник Віталія Кличка повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Мені видали підозру в недостовірній інформації в декларуванні. Найбільше, що можна було б пред'явити мені, навіть з лупою в руках, придумати не змогли. Підозра стосується того, що мій новонароджений син і моя дружина періодично перебували у моєї матері з метою догляду за дитиною, а я це не вказав в декларації. Як один з елементів доказової бази виступають адреси доставки памперсів», - написав він.

Білоцерковець зазначив, що перед цим була пройдена повна перевірка НАЗК, куди він направляв лист з проханням розяснити, чи потрібно було це декларувати, на що отримав чітке роз'яснення.

«Перевірка НАЗК порушень в моїй декларації не виявила, а це той орган, який і повинен оцінювати юридичну позицію в таких провадженнях», - підкреслив він.

Білоцерківець заявив, що вини не визнає і сприймає факт вручення йому підозри як елемент політичного тиску на мера столиці Віталія Кличка.

Нагадаємо, у 2018 році НАБУ вже висувало претензії до декларації Білоцерковця. Йшлося про те, що парламентар в е-декларації за 2016 рік не зазначив інформації про членів сім'ї (дружина Ірина Ляшенко і син Дан Білоцерковець, яких нардеп показав лише в е-декларації за 2017 рік), не задекларував майно, яке їм належить, не задекларував інформацію про інше майно, яким суб'єкт декларування та члени його сім'ї володіли або користувалися у відповідний період.