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    На Майдан «проти капітуляції» вийшли 12 тисяч людей: порушень не було

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    На Майдан «проти капітуляції» вийшли 12 тисяч людей: порушень не було

    У День захисника України, в центрі Києва порядок охороняли півтори тисячі правоохоронців

    Столична поліція не зафіксувала жодних порушень під час низки заходів у місті, наймасштабнішою з яких була акція «Ні капітуляції» на Майдані незалежності, у ній взяли участь до 12 тисяч людей.

    Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

    14 жовтня, у День захисника України, в центрі Києва порядок охороняли півтори тисячі правоохоронців.

    «До управлінь поліції нікого не доставляли і жодних заборонених речей не вилучали. Загалом у першій ході взяло участь близько 6 тисяч осіб, а в другій акції, що тривала на Майдані Незалежності і завершилася під Офісом президента, було до 12 тисяч учасників», — розповів глава столичної поліції Андрій Крищенко.

    Нагадаємо, у День захисника 14 жовтня в Києві на Майдані влаштували акцію протесту «Ні капітуляції», учасники якої вимагали не розводити війська на Донбасі, не надавати особливий статус окупованому Донбасу та не амністувати бойовиків.

    Подібні акції відбулися й в низці інших міст.

    Як відомо, сьогодні у столиці відбувається низка маршів з нагоди Дня захисника України та 77-ї річниці створення Української повстанської армії.

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