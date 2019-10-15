Кличко озвучив строки будівництва метро на Троєщину



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Кілька станцій лінії метро на Троєщину буде проходити через Подільсько-Воскресенський міст

Мер Києва Віталій Кличко не дає обіцянок щодо будівництва метро на Троєщину, адже на це немає фінансування

Лінію метро на Троєщину можна побудувати за 3-5 років, якщо буде фінансування.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі 112 Україна.

«Що стосується метро на Троєщину – не буду маніпулювати, ні в якому разі не буду щось обіцяти: якщо буде фінансування – це питання 3-5 років», - сказав він.

Кличко додав, що до кінця наступного року планується запуск автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст.

Крім того, за його даними, 75 мостів перебувають в передаварійному стані, 3 - в аварійному. Серед мостів, що знаходяться в аварійному стані, - міст Метро та міст Патона.

«Як я можу закрити міст Метро, як я можу закрити міст Патона, який в аварійному стані? Дійсно, там ускладнений рух, але ми повинні зробити, щоби вони не рухнули. Десятками років не вкладалися гроші в інфраструктуру, і ми зараз всі сили кинули на те, щоб ці мости далі продовжували виконувати свою функцію. До кінця наступного місяця протока біля Гідропарку буде вже повністю відкрита – роботи йдуть і вдень, і вночі. Роботи йдуть ще й під мостом», - сказав Кличко.

Він додав, що у Києві необхідно ремонтувати Південний та Північний мости, а також Подільсько-Воскресенський міст.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко розповів, що столична влада планує до кінця наступного року відкрити рух авто Подільсько-Воскресенським мостом, а щоб запустити метро на Троєщину, знадобиться ще кілька років.

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, який віднедавна курує питання транспорту у столиці, вважає, що метро на Троєщину - це перспектива 5-7-10 років. За його словами, є підтвердження від китайців, які готові надати кредит структурі, яка будувала б метро на Троєщину. За попередніми оцінками йдеться про суму 2 млрд доларів. Однак для цього китайцям потрібні державні гарантії, однак уряд відмовляється їх надавати.