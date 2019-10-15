  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кличко озвучив строки будівництва метро на Троєщину

    • Розсилка
    <span>Кілька станцій лінії метро на Троєщину буде проходити через Подільсько-Воскресенський міст&nbsp;</span> - Кличко озвучив строки будівництва метро на Троєщину
    Кілька станцій лінії метро на Троєщину буде проходити через Подільсько-Воскресенський міст 

    Мер Києва Віталій Кличко не дає обіцянок щодо будівництва метро на Троєщину, адже на це немає фінансування

    Лінію метро на Троєщину можна побудувати за 3-5 років, якщо буде фінансування.

    Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі 112 Україна

    «Що стосується метро на Троєщину – не буду маніпулювати, ні в якому разі не буду щось обіцяти: якщо буде фінансування – це питання 3-5 років», - сказав він. 

    Кличко додав, що до кінця наступного року планується запуск автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст.

    Крім того, за його даними, 75 мостів перебувають в передаварійному стані, 3 - в аварійному. Серед мостів, що знаходяться в аварійному стані, - міст Метро та міст Патона. 

    «Як я можу закрити міст Метро, як я можу закрити міст Патона, який в аварійному стані? Дійсно, там ускладнений рух, але ми повинні зробити, щоби вони не рухнули. Десятками років не вкладалися гроші в інфраструктуру, і ми зараз всі сили кинули на те, щоб ці мости далі продовжували виконувати свою функцію. До кінця наступного місяця протока біля Гідропарку буде вже повністю відкрита – роботи йдуть і вдень, і вночі. Роботи йдуть ще й під мостом», - сказав Кличко. 

    Він додав, що у Києві необхідно ремонтувати Південний та Північний мости, а також Подільсько-Воскресенський міст.

    Нагадаємо, раніше  в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко розповів, що столична влада планує до кінця наступного року відкрити рух авто Подільсько-Воскресенським мостом, а щоб запустити метро на Троєщину, знадобиться ще кілька років. 

    Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, який віднедавна курує питання транспорту у столиці, вважає, що метро на Троєщину - це перспектива 5-7-10 років. За його словами, є підтвердження від китайців, які готові надати кредит структурі, яка будувала б метро на Троєщину. За попередніми оцінками йдеться про суму 2 млрд доларів. Однак для цього китайцям потрібні державні гарантії, однак уряд відмовляється їх надавати.

    Читайте також
    Віталій Кличко Київ метро будівництво фінансування Троєщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ