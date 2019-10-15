Кличко озвучив строки будівництва метро на Троєщину
Мер Києва Віталій Кличко не дає обіцянок щодо будівництва метро на Троєщину, адже на це немає фінансування
Лінію метро на Троєщину можна побудувати за 3-5 років, якщо буде фінансування.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі 112 Україна.
«Що стосується метро на Троєщину – не буду маніпулювати, ні в якому разі не буду щось обіцяти: якщо буде фінансування – це питання 3-5 років», - сказав він.
Кличко додав, що до кінця наступного року планується запуск автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст.
Крім того, за його даними, 75 мостів перебувають в передаварійному стані, 3 - в аварійному. Серед мостів, що знаходяться в аварійному стані, - міст Метро та міст Патона.
«Як я можу закрити міст Метро, як я можу закрити міст Патона, який в аварійному стані? Дійсно, там ускладнений рух, але ми повинні зробити, щоби вони не рухнули. Десятками років не вкладалися гроші в інфраструктуру, і ми зараз всі сили кинули на те, щоб ці мости далі продовжували виконувати свою функцію. До кінця наступного місяця протока біля Гідропарку буде вже повністю відкрита – роботи йдуть і вдень, і вночі. Роботи йдуть ще й під мостом», - сказав Кличко.
Він додав, що у Києві необхідно ремонтувати Південний та Північний мости, а також Подільсько-Воскресенський міст.
Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко розповів, що столична влада планує до кінця наступного року відкрити рух авто Подільсько-Воскресенським мостом, а щоб запустити метро на Троєщину, знадобиться ще кілька років.
Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, який віднедавна курує питання транспорту у столиці, вважає, що метро на Троєщину - це перспектива 5-7-10 років. За його словами, є підтвердження від китайців, які готові надати кредит структурі, яка будувала б метро на Троєщину. За попередніми оцінками йдеться про суму 2 млрд доларів. Однак для цього китайцям потрібні державні гарантії, однак уряд відмовляється їх надавати.