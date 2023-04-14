Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кличко закликав мешканців столиці залишитися вдома у Великодню ніч

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кличко закликав мешканців столиці залишитися вдома у Великодню ніч
Віталій Кличко: «Україна продовжує жити в стані війни, тому ми маємо бути свідомими громадянами»
фото: Віталій Кличко / Facebook

Влада столиці звернулася до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових богослужінь

Мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ» закликав мешканців міста залишитися вдома у Великодню ніч та надати перевагу трансляціям богослужінь з храмів. Про це повідомляє пресслужба Кличка.

«Нагадую, що відзначення Великодніх свят цьогоріч відбувається в умовах воєнного стану. Мешканців столиці прошу залишитися вдома у Великодню ніч та надати перевагу трансляціям богослужінь із храмів. Пам‘ятайте про комендантську годину, що діє із 00:00 до 05:00», – наголосив міський голова.

Кличко зазначив, що місто звернулося до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових богослужінь і максимально забезпечити онлайн-трансляції з культових споруд на українських телеканалах та через інтернет.

«Україна продовжує жити в стані війни, тому ми маємо бути свідомими громадянами та діяти з урахуванням рекомендацій військових, уникаючи масових скупчень людей. Бо ворог – підступний і може на свята влаштувати провокації чи обстріли», – додав він.

Раніше СБУ дала поради українцям перед Великоднем.

Сили оборони наразі не фіксують активної підготовки ворога до обстрілів на Великдень. Водночас українцям за для власної безпеки слід уникати масових скупчень.

Читайте також: «Великдень» чи «Пасха», «паска» чи «куліч». Як святкувати грамотно?
Теги: Віталій Кличко Великдень 2023 Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У мерії просять мешканців столиці надати перевагу трансляціям богослужінь онлайн
Великоднє богослужіння під час комендантської години: столична влада звернулася до киян
11 квiтня, 12:29
Напередодні Великодня Збройні сили звернулися до українців
Напередодні Великодня Збройні сили звернулися до українців
Сьогодні, 11:37
СБУ дала поради українцям перед Великоднем
СБУ дала поради українцям перед Великоднем
Сьогодні, 12:40

Новини

Підтоплення на Київщині: рівень води, ймовірно, буде підніматися
Підтоплення на Київщині: рівень води, ймовірно, буде підніматися
Кличко закликав мешканців столиці залишитися вдома у Великодню ніч
Кличко закликав мешканців столиці залишитися вдома у Великодню ніч
Монастир Московської церкви у Києві визначив «найбільш зрозумілу мову» (фото)
Монастир Московської церкви у Києві визначив «найбільш зрозумілу мову» (фото)
Весняне водопілля: на Київщині значно піднявся рівень води (фото)
Весняне водопілля: на Київщині значно піднявся рівень води (фото)
На в'їзді в Київ прикордонники виявили монаха УПЦ МП з компрометуючими матеріалами (фото)
На в'їзді в Київ прикордонники виявили монаха УПЦ МП з компрометуючими матеріалами (фото)
Негода на Київщині: столичним набережним загрожує підтоплення, до Іванкова лише в об'їзд (фото)
Негода на Київщині: столичним набережним загрожує підтоплення, до Іванкова лише в об'їзд (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Китай схвалив надання летальної зброї РФ – Washington Post
8341
Який прибуток приносила Лавра Московському патріархату: Ткаченко назвав шокуючі цифри
8305
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6681
Негода в Україні: на Черкащині евакуація, Кременчуцька ГЕС готується до води з Білорусі (фото)
6165
Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
4353
Зв'язок ПЦУ з Порошенком. Митрополит Епіфаній зробив спеціальну заяву (відео)

Новини

Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)
Сьогодні, 18:17
Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
Сьогодні, 07:41
Важкі бої за Бахмут: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 07:01
Розмінування України. Стартував важливий проєкт із залученням передових технологій
Сьогодні, 03:26
У Тернополі на полицях супермаркетів виявлено небезпечний продукт (фото)
Сьогодні, 02:57
У Мелітополі пролунав вибух та чути звуки стрілянини (відео)
Вчора, 23:06

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту