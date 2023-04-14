Кличко закликав мешканців столиці залишитися вдома у Великодню ніч

Віталій Кличко: «Україна продовжує жити в стані війни, тому ми маємо бути свідомими громадянами»

Влада столиці звернулася до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових богослужінь

Мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ» закликав мешканців міста залишитися вдома у Великодню ніч та надати перевагу трансляціям богослужінь з храмів. Про це повідомляє пресслужба Кличка.

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«Нагадую, що відзначення Великодніх свят цьогоріч відбувається в умовах воєнного стану. Мешканців столиці прошу залишитися вдома у Великодню ніч та надати перевагу трансляціям богослужінь із храмів. Пам‘ятайте про комендантську годину, що діє із 00:00 до 05:00», – наголосив міський голова.

Кличко зазначив, що місто звернулося до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових богослужінь і максимально забезпечити онлайн-трансляції з культових споруд на українських телеканалах та через інтернет.

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«Україна продовжує жити в стані війни, тому ми маємо бути свідомими громадянами та діяти з урахуванням рекомендацій військових, уникаючи масових скупчень людей. Бо ворог – підступний і може на свята влаштувати провокації чи обстріли», – додав він.

Раніше СБУ дала поради українцям перед Великоднем.

Сили оборони наразі не фіксують активної підготовки ворога до обстрілів на Великдень. Водночас українцям за для власної безпеки слід уникати масових скупчень.