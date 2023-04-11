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Великоднє богослужіння під час комендантської години: столична влада звернулася до киян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Великоднє богослужіння під час комендантської години: столична влада звернулася до киян
У мерії просять мешканців столиці надати перевагу трансляціям богослужінь онлайн
фото з відкритих джерел

У КМДА звернулися до керівників релігійних громад також із проханням максимально забезпечити онлайн-трансляції  

Під час Великодніх свят столична влада не буде змінювати час комендантської години. Містян закликають надати перевагу перегляду богослужіння онлайн і не створювати масових скупчень у церквах. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Міська влада нагадує, що відзначення Великодніх свят цьогоріч відбувається в умовах воєнного стану», – йдеться в заяві.

Тож в мерії просять мешканців столиці надати перевагу трансляціям богослужінь онлайн і пам’ятати про комендантську годину, що діє із 00:00 до 05:00.

В КМДА також звернулися до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових богослужінь і максимально забезпечити онлайн-трансляції з культових споруд на українських телеканалах та через Інтернет.

Нагадаємо, в інших областях України також не будуть скасовувати обмеження на Великдень. Водночас вірян просять дотримуватися комендантської години та сигналів повітряної тривоги. В інших областях України також не будуть скасовувати обмеження на Великдень. Водночас вірян просять дотримуватися комендантської години та сигналів повітряної тривоги.

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Теги: церква традиції влада Великдень 2023 комендантська година інтернет

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