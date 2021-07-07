Кличко здійснив унікальне сходження на Казбек (фото, відео)

Мер Києва Віталій Кличко з командою та групою гідів піднявся на Казбек

Віталій Кличко підійнявся на найгарніший п'ятитисячник великих грузинських гір

Мер Києва Віталій Кличко з командою під супроводом трьох гірських гідів здійснив перше групове, унікальне сходження на Казбек. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook гід Вадим Гапко.

Сходження на найгарніший п'ятитисячник великих грузинських гір було унікальне тим, що було здійснене не звичним «класичним» маршрутом.

«Зазвичай, всі горосходжувачі ідуть до вершини «класичним» маршрутом, від Стефанцмінди, піднімаючись льодовиком Ґерґеті, до приміщення колишньої метеостанції, де тепер розташований альпіністський притулок Betlemi Hut, і далі, до вершини Казбеку. План нашої команди був іншим – здійснити перше групове сходження від гірської хати AltiHut, до вершини, за один день», – розповів Гапко.

Гірський гід зазначив, що стан маршруту був складним: «закритий» льодовик, досить низька температура, вітер, обмежена видимість, та свіжий сніг відбирали багато сил.

«В перший день акліматизації, ми піднялися від Стефанцмінди, до льодовика Ґерґеті, через перевал Саберце, набравши 1500 вертикальних метрів. Наступного дня група піднялася в гірську хату Altihut 3014, яка стала нашим штурмовим табором. Звідси нами було заплановано ще два акліматизаційних виходи – на перевал Орцвері, і на так зване Нижнє плато, на висоті 4300 м. Та прогноз погоди дуже обмежував нас у часі. Тому ми обмежилися одним виходом до Нижнього плато, та днем відпочинку перед штурмом», – розповів Гапко.

За десять годин, подолавши більше 2 тис. вертикальних метрів, група в повному складі з десяти учасників під супроводом трьох гідів успішно піднялася на вершину Казбеку.

Гід зазначив, що таким чином група започаткувала нову епоху сходжень на найпопулярніший кавказький п'ятитисячник.

«Київ, вам пощастило з мером, він крутий!» – підсумував Гапко.