Український альпініст встановив унікальне досягнення: підкорив два 8-тисячника за добу

Валентин Сипавін вчетверте заліз на Еверест, а потім забіг ще й на гору Лхоцзе

Унікальне досягнення встановив харківський льодолаз Валентин Сипавін. Разом з альпіністською з Дніпра Іриною Караган він знову підкорив найвищу гору Землі Еверест. Для нього сходження стало четвертим у кар’єрі. Більше за Валентина з українців цю точку ніхто не підкоряв.

Сходження проходило з південного, непальського боку за стандартним маршрутом. Цією стежкою він підіймався вперше.

Для Караган це перше сходження на восьмитисячник, при цьому вона стала четвертою українською, яка побувала на вершині Евересту.

За всю історію на вершині Евересту (8848,86 метра) побувало 29 українців, які зробили 35 успішних сходжень.

Валентин Сипавін встановив ще один рекорд: за добу він встиг також піднятися ще й на четверту вершину планети Лхоцзе (8516 метрів). Тоді ж підкорив гору й львів’янин Ігор Яськевич.

Раніше, 2020 року, Сипавін встановив світовий рекорд: проплив на каяку на висоті 6377 метрів. Це сталося в експедиції до найвищого вулкану планети – Охос дель Саладо (6893 м.), який розташований в пустелі Атакама на кордоні Чилі та Аргентини. Сипавін плив в кратері цього вулкана.