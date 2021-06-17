Українська альпіністка зізналася, що підробила фото з вершини Евересту

Христя Мохнацька на пресконференції: Я абсолютно була спокійна і впевнена, що мені зарахують вершину Евересту

Христя Мохнацька зізналась, що фотографії на вершині, які вона виставляла в соцмережах, є фотошопом

Івано-Франківська альпіністка Христя Мохнацька після скандалу у мережі визнала, що не піднялась на Еверест. Про це вона повідомила в Івано-Франківську на пресконфенренції, пише «Укрінформ».

«Я абсолютно була спокійна і впевнена, що мені зарахують вершину. Бо коли ми обговорювали всі нюанси і правила сходження в Гімалаях, то я знала, що можна навіть не дійти до вершини і 15, і 20, і 30 метрів, і можуть її зарахувати. Місцеві шерпи розповідали, що у давнину, щоб не порушити спокій вершини, їх гармонію, вони спеціально не виходили на вершини. Це було в давнину щодо маленьких вершин, не Евересту… У тій ейфорії і бажанні, щоб мені зарахували вершину, я по рації передала і мій шерп підтвердив, що все добре і ми починаємо спускатись», – повідомила Мохнацька.

Також, вона зізналась, що фотографії на вершині, які вона виставляла в соцмережах, є фотошопом. За словами альпіністки, після численних скарг Facebook заблокував її сторінку

«Фотографія з вершини – моя, але на вершині я не була», – додала Мохнацька.

За її словами, сходження вона не продовжила за кілька метрів до вершини, бо вирішила повернутись до одного з шерпів (провідник – авт), який поскаржився на погіршення самопочуття і головний біль.

«Я думала, щоб він не помер, бо з ким я буду сходити… Я розуміла, на якій я висоті, де я, що мені залишилось трішки. Втім, цей вітер, який зносить у сніг, ці люди, які йдуть туди і звідти… а ще перед тим загинули двоє шерпів… Підйом – це тільки 40% успіху, найважливіше, коли ти повернешся цілою…. Занадто було багато смертей і я це все бачила, багато до нас залишились на цій вершині… Шерпи сказали, що мені не вистачило 15м. Вершину я бачила, як і людей та плавний сніжний підйом, але я розвернулась і розуміла, що мені треба спуститись до нього. Другого шерпа я вже не бачила», – уточнила Мохнацька.

Попри це, вона зізнається, що дуже собою задоволена. Планів написати книгу не залишає, бо усі два місяці перебування в таборі Непалу вела щоденник. Уточнила, що на сходження скерувала 55 тис. американських доларів, які їй інвестували спонсори. З них 7 тисяч – це кошти, за які їй довелось придбати спорядження.

На запитання ЗМІ, чи буде намагатись ще раз підкорити Еверест, відповіла, що бажання має велике, але на наступний раз це буде без зайвого галасу.

«Знаю, що втрачену довіру у людей важко повернути, але я буду намагатись», – додала вона.

Відомо, що своє сходження на Еверест Мохнацька розпочала у квітні. 1 червня вона повідомила для Університету Короля Данила, де працює викладачем, що піднялась на Еверест. ВУЗ оприлюднив цю інформацію. Пізніше, тим, хто це заперечував у соцмережах, Мохнацька погрожувала подати до суду.

У лютому Христю Мохнацьку визнали рекордсменкою України із найшвидшого підняття на найвищий вулкан світу Охос-дель-Саладо серед жінок. Зафіксований рекорд – 19 годин і 3 хвилини.

Джомолунгма або Еверест — найвища вершина земної кулі, розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу. Її висота становить 8848,86 метри над рівнем моря.