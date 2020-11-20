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    Кличко зізнався, де і як провів свою відпустку після виборів (відео)

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    Віталій Кличко захоплюється кайтсерфінгом - Кличко зізнався, де і як провів свою відпустку після виборів (відео)
    Віталій Кличко захоплюється кайтсерфінгом
    Фото з відкритих джерел

    Кличко відпочивав за кордоном

    Мер Києва Віталій Кличко під час недавньої відпустки відпочивав у Єгипті «під парусом на воді».

    Про це він розповів в ефірі телеканалу «Наш».

    Кличко нагадав, що за кілька днів до місцевих виборів його тест на коронавірус показав позитивний результат, тому він не брав участі у голосуванні.

    «У п'ятницю, перед виборами, тест на коронавірус, який ми здаємо двічі на тиждень в мерії, показав позитивний результат. Я не зміг взяти участь у виборах, тобто залишився вдома. Приблизно 10 днів провів на самоізоляції, вийшов на роботу, допрацював ключові напрямки і взяв відпустку, щоб трошки перезавантажитись. Тиждень мене не було. Відпочивав у Єгипті», – розповів мер столиці.

    На питання, у скільки обійшлася така поїздка, Кличко відповів: «Єгипет – це не Балі. Це не був відпочинок на пляжі. У мене є захоплення вже багато років – кайтсерфінг. Увесь час я дав собі можливість під парусом на воді відпочити».

    Нагадаємо, Кличко брав відпустку на п'ять календарних днів – з 9 по 13 листопада.

    Теги: Віталій Кличко Київ спорт відпочинок мер
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