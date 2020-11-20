Кличко зізнався, де і як провів свою відпустку після виборів (відео)

Кличко відпочивав за кордоном

Мер Києва Віталій Кличко під час недавньої відпустки відпочивав у Єгипті «під парусом на воді».

Про це він розповів в ефірі телеканалу «Наш».

Кличко нагадав, що за кілька днів до місцевих виборів його тест на коронавірус показав позитивний результат, тому він не брав участі у голосуванні.

«У п'ятницю, перед виборами, тест на коронавірус, який ми здаємо двічі на тиждень в мерії, показав позитивний результат. Я не зміг взяти участь у виборах, тобто залишився вдома. Приблизно 10 днів провів на самоізоляції, вийшов на роботу, допрацював ключові напрямки і взяв відпустку, щоб трошки перезавантажитись. Тиждень мене не було. Відпочивав у Єгипті», – розповів мер столиці.

На питання, у скільки обійшлася така поїздка, Кличко відповів: «Єгипет – це не Балі. Це не був відпочинок на пляжі. У мене є захоплення вже багато років – кайтсерфінг. Увесь час я дав собі можливість під парусом на воді відпочити».

Нагадаємо, Кличко брав відпустку на п'ять календарних днів – з 9 по 13 листопада.