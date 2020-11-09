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    Після перемоги на виборах Кличко пішов у відпустку

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    Мер Києва Віталій Кличко взяв п'ятиденну відпустку - Після перемоги на виборах Кличко пішов у відпустку
    Мер Києва Віталій Кличко взяв п'ятиденну відпустку
    Фото з відкритих джерел

    Виконувати обов'язки голови КМДА буде Петро Пантелеєв

    Київський міський голова Віталій Кличко пішов у відпустку на п'ять календарних днів - з 9 по 13 листопада. Відповідне розпорядження мера №741 від 6 листопада оприлюднено на сайті Київської міської держадміністрації.

    «Відбуваю у щорічну основну відпустку терміном на 5 календарних днів з 9 по 13 листопада 2020 року», - йдеться в документі.

    Виконання обов'язків голови КМДА на цей період покладається на заступника Петра Пантелеєва.


    Розпорядження про відпустку Віталія Кличка

    Розпорядження про відпустку Віталія Кличка

    Нагадаємо, на виборах київського міського голови перемогу отримав чинний мер Віталій Кличко, за якого проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%. Про це оголосила Київська міська територіальна виборча комісія 6 листопада.

    На другому місці екс-голова Київської міськдержадміністрації, кандидат від «Опозиційної платформи – За життя» Олександр Попов – 68757 голосів. На третьому Сергій Притула від партії «Голос» – 56900.

    Також ТВК оголосила результати виборів до Київської міської ради.

    Віталій Кличко Київ вибори мер КМДА
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