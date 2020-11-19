Кличко звільнив директора підприємства, що замовив дорогу автівку

Тендер на придбання автомобіля скасовано

17 листопада комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» оголосило відкриті торги на придбання автомобіля Toyota Land Cruiser. Рішення про закупівлю нового дороговартісного автомобіля керівництво підприємства ухвалило самостійно в порушення наказу Департаменту транспортної інфраструктури, згідно з яким всі закупівлі комунальних підприємств обов’язково узгоджуються з профільним департаментом та Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА.

Як заявив мер Києва Віталій Кличко, тендер на придбання підприємством дорого авто вже скасували, а керівнику комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва» повідомили про звільнення.

Кличко також зазначив, що керівник КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» не повідомив про наміри оголосити відкриті торги на придбання дорогого позашляховика ні заступнику голови КМДА, який відповідає за дорожньо-транспортну галузь, ні Департаменту транспортної інфраструктури, ні Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА.

«Торги сьогодні вже скасовані. А директору комунального підприємства повідомили про звільнення, - наголосив мер столиці. – Не можуть чиновники поводитися так нахабно і безсовісно з коштами міського бюджету, коштами киян. І це повинні розуміти всі, хто працює у владі!».

Як відомо, «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» планувала придбати Toyota Land Cruiser Prado в одній із найдорожчих комплектацій Prestige+. Очікувана вартість складала майже 1,5 мільйона гривень.

Керівником КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» є Роман Лісневський.

До слова, Національний банк України 30 жовтня за результатами тендера замовив ТОВ «Автосаміт на Столичному» легкових автомобілів Toyota з технічним обслуговуванням та ремонтом на загальну суму 9,45 млн грн.

Головне управління Національної поліції в Київській області за результатами тендера замовило легкових автомобілів на загальну суму 1,97 млн грн.