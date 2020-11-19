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    Новини

    Кличко звільнив директора підприємства, що замовив дорогу автівку

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    Комунальники хотіли&nbsp;придбати Toyota Land Cruiser Prado в одній із найдорожчих комплектацій Prestige+ - Кличко звільнив директора підприємства, що замовив дорогу автівку
    Комунальники хотіли придбати Toyota Land Cruiser Prado в одній із найдорожчих комплектацій Prestige+
    Фото з відкритих джерел

    Тендер на придбання автомобіля скасовано

    17 листопада комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» оголосило відкриті торги на придбання автомобіля Toyota Land Cruiser. Рішення про закупівлю нового дороговартісного автомобіля керівництво підприємства ухвалило самостійно в порушення наказу Департаменту транспортної інфраструктури, згідно з яким всі закупівлі комунальних підприємств обов’язково узгоджуються з профільним департаментом та Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА.

    Як заявив мер Києва Віталій Кличко, тендер на придбання підприємством дорого авто вже скасували, а керівнику комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва» повідомили про звільнення.

    Кличко також зазначив, що керівник КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» не повідомив про наміри оголосити відкриті торги на придбання дорогого позашляховика ні заступнику голови КМДА, який відповідає за дорожньо-транспортну галузь, ні Департаменту транспортної інфраструктури, ні Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА.

    «Торги сьогодні вже скасовані. А директору комунального підприємства повідомили про звільнення, - наголосив мер столиці. – Не можуть чиновники поводитися так нахабно і безсовісно з коштами міського бюджету, коштами киян. І це повинні розуміти всі, хто працює у владі!».

    Як відомо, «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» планувала придбати Toyota Land Cruiser Prado в одній із найдорожчих комплектацій Prestige+. Очікувана вартість складала майже 1,5 мільйона гривень.

    Керівником КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» є Роман Лісневський.

    До слова, Національний банк України 30 жовтня за результатами тендера замовив ТОВ «Автосаміт на Столичному» легкових автомобілів Toyota з технічним обслуговуванням та ремонтом на загальну суму 9,45 млн грн.

    Головне управління Національної поліції в Київській області за результатами тендера замовило легкових автомобілів на загальну суму 1,97 млн грн.

    Теги: Віталій Кличко Київ чиновник автомобіль тендер
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