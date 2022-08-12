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КМДА ухвалила жорстке рішення щодо російської мови

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
КМДА ухвалила жорстке рішення щодо російської мови
Освітні програми не передбачають вивчення російської мови факультативно
фото ілюстративне

У школах Києва не буде предметів російською мовою

Школи Києва більше не будуть проводити уроки російською мовою. Також цей предмет зникне зі шкільної програми. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у відповідь на запит громадської організації «Молодіжний клуб Джура».

«За інформацією управлінь освіти у місті Києві станом на 1 липня навчальними програмами на 2022-2023 рік не передбачено викладання російською мовою предметів та вивчення російської факультативно», – йдеться в повідомленні.

КМДА ухвалила жорстке рішення щодо російської мови фото 1

Раніше повідомлялося, що у школах Львівщини, найімовірніше, не буде класів із російською мовою навчання. Офіційно це стане відомо до 5 вересня, коли всі суб’єкти подадуть звітність до ЄДЕБО (Єдиної державної електронної бази з питань освіти).

Також у школах Миколаєва з 1 вересня 2022 року діятиме заборона на використання російської мови.

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Теги: КМДА Київ

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