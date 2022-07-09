Чи вивчатимуть російську мову у школах: освітній омбудсмен відповів

Прямої заборони на вивчення російської в Україні немає

Омбудсмен з питань освіти Сергій Горбачов розповів, що в Україні немає прямої заборони на вивчання російської мови в школах. Він також не проти, аби етнічні росіяни вивчали свою мову в школах. Що ж до кафедр російської мови на філологічних факультетах, то все залежить від політики закладу вищої освіти. Про це Горбачов сказав у інтерв’ю для «Детектор медіа».

«Я не проти, щоби люди, які вважають себе етнічними росіянами, вивчали російську мову. Якщо батьки вважають себе етнічними росіянами і звертаються до школи з відповідною заявою, то чому ні? Прямої заборони на вивчення російської в Україні немає», – зауважив омбудсмен.

Він додав, що законодавство гарантує людям, які належать до національних меншин України, право на навчання в комунальних навчальних закладах мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

Горбачов також прокоментував питання вивчання російської мови у вишах.

«Не знаю, будемо дивитися. Нещодавно в ЗМІ вже бачив повідомлення про закриття кафедри російської мови та історії російської літератури в Харківському національному університеті імені Каразіна. В університеті діятиме кафедра слов'янської філології», – сказав омбудсмен і додав, що заклади вищої освіти формують свою структуру відповідно до запитів абітурієнтів.

Нагадаємо, у школах Миколаєва з 1 вересня 2022 року діятиме заборона на використання російської мови.

Раніше уповноважений із захисту державної мови заявив, що 16 липня набирають чинності чергові пункти закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Ці норми стосуватимуться, зокрема, українізації електронного контенту.

Так, з 16 липня усі інтернет-представництва суб’єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, повинні мати українську версію основною та такою, що завантажується за замовчуванням. Вимога стосується не тільки сайтів, а й сторінок у соцмережах, YouTube-каналів, каналів у месенджерах, мобільних застосунків та ін.

Також 15 червня Хмельницька обласна рада запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території області.