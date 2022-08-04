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Мінцифри до 1 вересня планують провести інтернет до бомбосховищ у всіх школах

Альона Боженко
Сьогодні, 23:52 glavcom.ua
Мінцифри до 1 вересня планують провести інтернет до бомбосховищ у всіх школах
До нового навчального року бомбосховища шкіл обладнають Wі-Fі
фото із відкритих джерел

Мінцифри вже отримало від телеком-бізнесу перші 2500 роутерів

Міністерство цифрової трансформації запускає ініціативу «Wі-Fі в укриттях закладів освіти», за якою до 1 вересня планують провести інтернет до бомбосховищ. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

«Зараз у школах, дитсадочках, училищах та університетах активно обладнують укриття до старту нового навчального року. Ключове питання – це підключення Wі-Fі», – розповів міністр.

Він додав, що Мінцифри вже отримало від телеком-бізнесу перші 2500 роутерів та 1000 модемів. Техніку відправлять до навчальних закладів.

«Завдяки інтернету в укриттях діти та вчителі навіть під час повітряних тривог зможуть продовжити навчанняі», – додав Федоров.

Щоб отримати інтернет-обладнання представникам навчальних закладів необхідно заповнити онлайн-форму.

«Незабаром відкриємо публічний дашборд, де в реальному часі можна буде відстежувати, скільки отримано заявок і звідки. Там кожен зможе перевірити якість інтернету в укриттях завдяки спідтестам», – пообіцяв міністр.

Також він закликав провайдерів та великі компанії долучитися до цієї ініціативи.

Нагадаємо, у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації роз’яснили наскільки безпечно користуватися громадськими безплатними мережами Wi-Fi та що робити аби захистити свої особисті дані.

Щоб бути у безпеці та захистити свої дані, у Держспецзв’язку порадили дотримуватися кількох правил. Зокрема перевіряти мережу, не підключатися до невідомих точок Wi-Fi, якщо ви не знаєте, хто роздає зв’язок. А також використовувати VPN-сервіси.

Теги: бомбосховища школа інтернет

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