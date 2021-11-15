Коли в Києві випаде перший сніг. Синоптики назвали дату

Цього тижня в Києві очікується перший сніг

У столицю йде суттєве похолодання

Синоптики прогнозують, що перший сніг у Києві випаде вже цього тижня. У столиці очікується сніг із дощем. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. Також про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У вівторок, 16 листопада, в Києві очікується холодна суха погода. Найближчої ночі похолодає до -5 градусів, завтра вдень буде +2… +3 градуси.

«Опади підсунуться до нашої території у четвер, 18 листопада, а впродовж 19 листопада, на День працівників української гідрометслужби, і також протягом 20 листопада в Україні очікується нестійка несприятлива погода із дощем, мокрим снігом та поривчастим вітром», – написала Діденко.

Така сама погода буде в Житомирській, Київській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Синоптична карта на 19 листопада. Джерело: Укргідрометцентр

Діденко попереджає, що в ці дні сильно стрибатиме атмосферний тиск.

Метеорологи спрогнозували погоду з 15 до 19 листопада і також попередили, що сніг слід очікувати цього тижня.