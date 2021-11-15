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    Коли в Києві випаде перший сніг. Синоптики назвали дату

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    Цього тижня в Києві очікується перший сніг - Коли в Києві випаде перший сніг. Синоптики назвали дату
    Цього тижня в Києві очікується перший сніг
    фото з відкритих джерел

    У столицю йде суттєве похолодання

    Синоптики прогнозують, що перший сніг у Києві випаде вже цього тижня. У столиці очікується сніг із дощем. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. Також про це свідчать дані Укргідрометцентру.

    У вівторок, 16 листопада, в Києві очікується холодна суха погода. Найближчої ночі похолодає до -5 градусів, завтра вдень буде +2… +3 градуси.

    «Опади підсунуться до нашої території у четвер, 18 листопада, а впродовж 19 листопада, на День працівників української гідрометслужби, і також протягом 20 листопада в Україні очікується нестійка несприятлива погода із дощем, мокрим снігом та поривчастим вітром», – написала Діденко.

    Така сама погода буде в Житомирській, Київській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

    Синоптична карта на 19 листопада. Джерело: Укргідрометцентр
    Синоптична карта на 19 листопада. Джерело: Укргідрометцентр

    Діденко попереджає, що в ці дні сильно стрибатиме атмосферний тиск.

    Метеорологи спрогнозували погоду з 15 до 19 листопада і також попередили, що сніг слід очікувати цього тижня.

    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр снігопад Наталка Діденко
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    Коли в Києві випаде перший сніг. Синоптики назвали дату