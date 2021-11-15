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    Новий тиждень почнеться із похолодання: прогноз погоди на 15 листопада

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    Найбільше сьогодні повітря прогріється у Криму - Новий тиждень почнеться із похолодання: прогноз погоди на 15 листопада
    Найбільше сьогодні повітря прогріється у Криму
    Фото: glavcom.ua

    У понеділок буде сонячно, але з вітром

    Погода в Україні у понеділок, 15 листопада, буде прохолодною та без опадів. У всіх областях буде досить вітряно, швидкість поривів сягатиме 5-10 метрів на секунду. Про це інформує «Укргідрометцентр».

    Погода 15 листопада, згідно з прогнозами синоптиків, буде по-листопадовому прохолодною. Найбільше повітря прогріється у Криму – до +9...+11 градусів.

    У решті південних областей та на Закарпатті трішки прохолодніше, температурні показники коливатимуться в межах +8...+10 градусів.

    Найменш теплою погодою зможе похвалитись Сумщина – лише +2...+4 градуси. На решті території України теж варто одягнутись тепло, бо фіксуватимуть +3...+8 градусів.

    Згідно з прогнозами, опадів у понеділок не буде.

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    У Києві теж без опадів, температура вдень сягатиме +4...+6, вночі прохолодніше – +1...+3. Вітер – північно-східний, 5-10 метрів на секунду.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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    Новий тиждень почнеться із похолодання: прогноз погоди на 15 листопада